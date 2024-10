Niterói: evento contará com uma programação diversificada, que se estenderá por todo o mês de novembro - Divulgação

Publicado 26/10/2024 11:26 | Atualizado 26/10/2024 11:26

Niterói - Com o tema "Uma Rede Inteira pela Alfabetização e Inclusão", o Mês da Educação, promovido pela Secretaria e Fundação Municipal de Educação de Niterói (SME), terá início nesta segunda-feira (28). O evento contará com uma programação diversificada, que se estenderá por todo o mês de novembro, envolvendo oficinas, formações, mostras, exposição, debates e outras atividades que ocorrerão em diversos espaços da cidade, mobilizando alunos e professores da Rede.



O objetivo da ação é enriquecer as práticas pedagógicas, criando oportunidades para compartilhar saberes, fazeres e incentivar o protagonismo de crianças, estudantes e docentes. A abertura será na segunda-feira (28), no Museu Janete Costa de Arte Popular (Ingá), com a 10ª edição dos Projetos Educacionais Instituintes de 2024. Trata-se de uma exposição, que ficará aberta ao público do dia 29/10 ao dia 24/11, produzida pelos estudantes da Rede ao longo do ano letivo, com esculturas, fotos, desenhos, livros e revistas, maquetes, pinturas em tela, entre outros.



Na quarta-feira (30), será a vez dos profissionais da Rede Municipal. Nesta data, estão previstos encontros de formação continuada por diversos espaços da cidade, como o Museu de Arte Contemporânea (MAC), Ilha da Boa Viagem, além de unidades escolares, salas da Universidade Salgado de Oliveira e uma aula-passeio no Planetário da Gávea. As atividades estão inseridas no conceito de "desemparedamento" do ensino, e têm como objetivos dar visibilidade às atividades desenvolvidas em sala de aula e estimular a troca de experiências entre os educadores. As formações vão contemplar cerca de 3 mil profissionais da Educação Infantil, Fundamental (1º e 2º ciclo) e Fundamental II, professores de Apoio e da Sala de Recursos.



Os estudantes, além da exposição dos Projetos Educacionais Instituintes, também vão participar da "Mostra do Desafio Maker", que acontece no dia 5 de novembro no Solar do Jambeiro, com atrações como sala de Robótica, oficina de drones e de brinquedos. O auditório do Instituto de Física da Universidade Federal Fluminense (UFF), na Praia Vermelha, também receberá, nos dias 28 e 29 de novembro, o "AnimandoNaEscola'", uma Mostra de Curtas de Animação produzida pelos estudantes.



O Mês da Educação também dará destaque para o trabalho realizado pelo Programa de Pedagogia Hospitalar, com o "II Colóquio de Atendimento Educacional Hospitalar de Niterói", que terá como tema "Por um fazer pedagógico inclusivo". O evento será destinado para profissionais da Rede, profissionais que atuam em ambiente hospitalar e domiciliar dos municípios vizinhos e estudantes do curso de formação de professores e pedagogia.



Confira a programação completa:



29/10 a 24/11 - Exposição dos Projetos Instituintes

Museu Janete Costa (Ingá)

10h às 17h

Entrada gratuita



30/10 - Encontros Formativos para Professores da Rede

Educação de Bebês (GREIS 0, 1 e 2)

Umei Terezinha Calil (Barreto)

8h30 às 12h – 13h às 16h30



Educação para as Infâncias (GREIS 3, 4, 5 e 1º ciclo)

Universidade Salgado de Oliveira (UNIVERSO - Centro)

8h30 às 12h – 13h às 16h30



Educação Inclusiva (Apoio, Sala de Recursos e 2º ciclo)

E.M. Júlia Cortines (Campo de S. Bento)

8h30 às 12h – 13h às 16h30



V Jornada de Relações Étnico-Raciais e Currículo (GREIS 3, 4, 5 e 1º ciclo)

Universidade Salgado de Oliveira (UNIVERSO - Centro)

8h30 às 12h – 13h às 17h – 18h às 20h30



Aula-Passeio (3º e 4º ciclos com inscrições deferidas)



Visitas ao Planetário da Gávea, Museu de Arte Contemporânea, Museu Janete Costa e Ilha da Boa Viagem

8h30 às 12h – 13h às 16h30



05/11 - Desafio Maker

Solar do Jambeiro (Ingá)

9h às 12h



AnimandoNaEscola

Auditório do Instituto de Física da UFF (Campus Praia Vermelha)

9h às 12h e 14h às 17h



06/11 - Colóquio de Pedagogia Hospitalar

Auditório da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Barreto)

9h às 17h



A Literatura Indígena na Escola

Auditório Macunaíma

Instituto de Letras da UFF/Bloco B (Campus Gragoatá)

9h



Saberes Digitais Docentes (anos iniciais e finais do Ensino Fundamental)

Transmissão pelo Youtube da Educação Niterói

18h