Faetec: inscrições para cursos estão abertas e possuem vagas em NiteróiDivulgação

Publicado 26/10/2024 10:14

Niterói - A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, anuncia a abertura de processo seletivo para ingresso de alunos em 2025. São oferecidas 7.334 vagas para a Educação Básica, Técnica e Superior. As inscrições começam na ultima quarta-feira (23.10) e terminam no dia 10 de novembro, devendo ser feitas pelo site portal.coseac.uff.br/faetec2025 “Eu preciso ressaltar a relevância que a Rede Faetec possui na formação de profissionais para o nosso Estado. São cursos gratuitos contemplando vários setores do conhecimento. Faça sua inscrição, confira o edital detalhado e garanta sua vaga”, destacou o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Anderson Moraes.Para quem deseja uma formação técnica, 5.879 vagas estão sendo ofertadas. Destas, 2.023 são destinadas aos candidatos que desejam cursar o Ensino Médio junto ao Técnico e 3.590 vagas são para aqueles que já possuem o Ensino Médio ou estejam matriculados a partir do 2º ano. Entre as formações disponíveis, estão os cursos de Administração; Informática; Eletrotécnica; Análises Clínicas; Mecânica; Enfermagem; Logística; Produção de Moda, entre outros.Conforme o edital, serão ofertadas ainda 266 vagas para os filhos de servidores efetivos da Rede Faetec, nos cursos do CAPs-ISERJ e ISEPAM, na forma Integrada e Subsequente, em cumprimento da Lei Estadual nº 8.250/2018.A taxa de inscrição custa R$ 58,00 e o processo seletivo será realizado por meio de uma prova objetiva de Língua Portuguesa e Matemática.“São muitas vagas para as nossas unidades de ensino. São oportunidades para aqueles que desejam alcançar sonhos e ingressar no mercado profissional por meio de uma formação técnica, graduação ou ensino fundamental”, declarou Caroline Alves, presidente da Faetec.Para quem tem interesse em fazer o curso de Especialização em Enfermagem do Trabalho, serão oferecidas 40 vagas, sendo necessário comprovação do curso Técnico de Enfermagem concluído.Já para os cursos: Normal de Nível Médio (Isepam) e Formação Geral (Iserj e Isepam) serão 60 vagas totais. A inscrição está no valor de R$ 20,00, sendo realizada através de sorteio pela Loteria Federal

Para quem tem interesse em fazer um curso de graduação, serão oferecidos 558 vagas, distribuídas entre as Faculdades de Educação Tecnológica do Rio de Janeiro presentes nas cidades de Barra Mansa; Bom Jesus de Itabapoana; Paracambi; Três Rios; Santo Antônio de Pádua; Itaperuna; Petrópolis; Duque de Caxias; além dos Institutos de Educação Superior do Rio de Janeiro (Isepam e Iserj).No Ensino Superior, os candidatos podem escolher entre os cursos de Licenciatura em Pedagogia e para os cursos de Tecnólogos como: Tecnologia em Análise de Sistemas Informatizados, Processos Gerenciais, Logística e Gestão Ambiental, entre outros. A taxa de inscrição custa R$ 58,00.A Educação Infantil é destinada a crianças de 03 a 05 anos, sendo ofertada 98 vagas distribuídas em unidades localizadas na capital do Estado e em Campos dos Goytacazes, sendo elas: Colégio de Aplicação Professor Aldo Muylaert (Isepam) com 56 vagas; e para o Colégio de Aplicação do Instituto Superior de Educação do Estado do Rio (ISERJ) e para a Casa da Criança/Cap-Iserj com a oferta de 42 vagas totais.Já para o Ensino Fundamental são 305 oportunidades espalhadas nas unidades: Isepam e Antônio Sarlo (ambas em Campos dos Goytacazes). A inscrição está no valor de R$ 20,00, sendo realizada através de sorteio pela Loteria Federal.O edital contempla ainda o Ensino Fundamental Integral com a oferta de 304 vagas, com a taxa de inscrição de R$ 58,00. O processo seletivo será realizado por meio de prova objetiva das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. As vagas são para as unidades de ensino de Quintino Bocaiúva, Marechal Hermes e Niterói.O curso de Arte Dramática, oferecido na Escola Técnica Estadual (ETE) de Teatro Martins Pena, também na forma subsequente, conta com 40 vagas. O processo seletivo é dividido em duas etapas, conforme edital.Para o curso de Música (Instrumentos: de sopro, de cordas e teclado) serão oferecidas 50 vagas. Estes candidatos serão submetidos ainda ao Teste de Habilidades Específicas, no qual será necessário demonstrar conhecimento prévio. Para os candidatos destes dois cursos, o valor da inscrição custa R$ 58,00.Todas as provas serão realizadas no dia 15 de dezembro. O sorteio está previsto para o dia 14 de dezembro. Vale ressaltar que os candidatos aos cursos Técnicos em Teatro e Instrumento Musical serão submetidos ao Teste de Habilidades Específicas, nos dias 14 e 15 de dezembro.O período de matrícula para os processos seletivos será de 21 a 28 de janeiro de 2025.Todas as informações com o cronograma completo de todos os processos seletivos estão disponíveis no site: http://portal.coseac.uff.br/faetec2025