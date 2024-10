Niterói: Cisp confirma que veículo em estacionamento era roubado - Divulgação

Publicado 26/10/2024 15:14

Niterói - O Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) confirmou que um carro roubado estava no estacionamento do Hospital Carlos Tortelly, no bairro de Fátima.

Em patrulhamento de rotina, um guarda municipal suspeitou do veículo, que estava com o vidro traseiro parcialmente aberto, e encaminhou o caso ao Cisp. Os agentes confirmaram que de fato era um carro roubado. As autoridades agora estão tentando localizar o proprietário do veículo.