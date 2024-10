Pesquisa AtlasIntel: Rodrigo está 20 pontos à frente de Jordy na preferência do eleitor para a Prefeitura de Niterói - Divulgação

Publicado 26/10/2024 20:58

Niterói - Pesquisa AtlasIntel em Niterói divulgada no início da noite deste sábado (26), mostra que o candidato Rodrigo Neves (PDT) se consolidou à frente do bolsonarista Carlos Jordy (PL) na busca pela prefeitura da cidade fluminense.

Os números apontam vitória de Rodrigo Neves contra Carlos Mattos, o Jordy. Neves está à frente na disputa com vantagem de 20 pontos. O candidato do PDT registrou 60,1% dos votos válidos. Jordy, por sua vez, ficou com 39,9%.

A AtlasIntel ouviu 1.200 eleitores de Niterói. As entrevistas foram realizadas de 20 a 25 de outubro. A margem de erro é de três pontos percentuais, e o índice de confiança do levantamento é de 95%. O levantamento foi realizado pela internet. A pesquisa foi feita com recursos próprios e registrada na Justiça Eleitoral sob o número RJ-05545/2024

Resultado em Votos Válidos:

Rodrigo Neves (PDT): 60,1%

Carlos Jordy (PL): 39,9%

Resultado da Pesquisa Estimulada — quando os entrevistados recebem a lista com o nome dos candidatos:

Rodrigo Neves (PDT): 59,1%

Carlos Jordy (PL): 39,2%

Branco/nulo: 1,3%

Não sei: 0,4%