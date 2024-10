Entrega em Niterói: finalizando as obras do novo Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital Municipal Orêncio de Freitas (HOF) - Alex Ramos

Publicado 26/10/2024 21:04

Niterói - A Prefeitura entregou as obras do novo Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital Municipal Orêncio de Freitas (HOF) na manhã desta quinta-feira (24). A unidade realiza uma média mensal de 190 a 200 cirurgias, 800 atendimentos no ambulatório e cerca de 10 mil exames.

"Essa é mais uma realização da equipe da Secretaria de Saúde de Niterói, que tem o desafio diário que é cuidar de toda a estratégia, toda a política pública de saúde da cidade. A Saúde demanda atenção, investimento, custeio e muita gestão. O Hospital Municipal Orêncio de Freitas é um local de trabalho, vemos isso na paixão dos profissionais que atuam aqui. É uma unidade histórica, é uma unidade que tem todo um carisma. Sempre que se fala no Orêncio, as pessoas falam com muita reverência a história dessa instituição e temos buscado fazer o que é necessário aqui, com investimentos em novos equipamentos e toda a modernização da estrutura do CTI", destacou o prefeito Axel Grael.

No novo CTI, foi realizada a substituição da estrutura elétrica como tomadas, interruptores e iluminação, além da reforma de banheiros com a troca de vasos sanitários, pias, boxes e iluminação. Também foram colocadas cortinas divisórias entre os leitos para garantir a privacidade dos pacientes. O hospital conta atualmente com 72 leitos.

A secretária municipal de Saúde, Anamaria Schneider, falou da importância da entrega do novo CTI.



“O HOF é uma importante unidade da rede municipal de saúde, referência em cirurgia e no campo da residência médica. A entrega do novo CTI é importante para qualificarmos o atendimento, garantindo uma melhor assistência tanto para os pacientes, quanto para os profissionais de saúde”, contou a secretária.

O HOF realiza exames laboratoriais, radiológicos, eletrocardiograma, colonoscopia, endoscopia e ultrassonografia. Dentre os procedimentos realizados estão: cirurgia de vesícula, hernias, tumores do tubo digestivo, gastrectomia, pancreatectomia, enterectomia, tumores do intestino delgado e intestino grosso, mioma, ovário, períneo, histerectomia, laqueadura, próstata, vasectomia, varizes, debridamento de ferida, amputação, fístula, hemorroida, tireoide, linfomas, tumor de pele e colo uterino.

Homenagem ao médico Agnaldo Zagne

O novo CTI recebeu o nome do médico Agnaldo Luis Lessa Zagne, falecido em 30 de outubro de 2023. Clínico Geral, Agnaldo foi professor da Universidade Federal Fluminense (UFF), foi secretário municipal de Saúde de Niterói e diretor do Hospital Universitário Antônio Pedro. O médico recebeu honrarias pela Câmara dos Vereadores, incluindo o título de Cidadão Niteroiense. A entrega do novo CTI contou com a presença da psicóloga Ana Maria Zagne, esposa do homenageado.

"O Agnaldo Zagne fez a diferença na saúde pública, porque ele foi além. A saudade dói, ela aperta, porque ele faz muita falta. Mas nós, enquanto família, a cada dia, estamos entendendo que ele continua vivo, dentro da gente, com tudo que nos ensinou, com todo o amor que ele nos deu, e todos os dias eu me lembro de tantos conselhos e tantas frases em todos os momentos que eu preciso. Então, para nós, é uma alegria muito grande vê-lo eternizado na história da medicina desta cidade, porque colocar o nome dele num CTI de um hospital que ele trabalhou por 30 anos e que ele amava muito é realmente uma grande satisfação, um orgulho. E, eu não posso deixar de dizer, é uma homenagem merecida", considera Ana Maria Zagne.