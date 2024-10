Niterói: cidadãos foram detidos em Piratininga fazendo boca de urna para Carlos Mattos, o Jordy - Reprodução

Publicado 27/10/2024 14:54

Niterói - A votação em Niterói, no 2° turno das eleições, transcorre dentro da normalidade. De acordo com Tribunal Regional Eleitoral, cerca de 30 pessoas foram detidas pela PM, acusadas de boca de urna.



Até o início da tarde, o único incidente mais grave aconteceu em Piratininga, na Região Oceânica da cidade. Três pessoas foram detidas com uma quantidade não divulgada em dinheiro e material de campanha do candidato Carlos Mattos, o Jordy, em frente à Escola Portugal Neves. Todos foram conduzidos para a sede da Polícia Federal, no Centro, por suspeita de compra de votos.

OUTROS CASOS

Outras situações aconteceram na manhã deste domingo (27).

A cidade registrou sete ocorrências de crimes eleitorais, resultando em 38 prisões, segundo o Tribunal Regional Eleitoral. De acordo com o Coronel Leonardo Oliveira, comandante do 12° BPM, todos as pessoas presas foram conduzidas à delegacia da Polícia Federal para responderem às acusações.

Em Pendotiba, a PM também apreendeu grande quantidade de material de boca de urna do candidato Jordy. Os panfletos e santinhos estariam num consultório odontológico. Ninguém foi preso. Exceto estes casos, as eleições acontecem de forma tranquila em diversas regiões de Niterói.