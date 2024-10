Carlos Mattos, o Jordy: em segundo lugar na preferência dos eleitores niteroienses - Reprodução

Carlos Mattos, o Jordy: em segundo lugar na preferência dos eleitores niteroiensesReprodução

Publicado 27/10/2024 10:37

Niterói - Numa disputa política polarizada tal e qual foi o último pleito nacional, o município de Niterói escolhe hoje entre o candidato trabalhista Rodrigo Neves (PDT) e o candidato do PL, Carlos Mattos, popularmente conhecido como Jordy, que amarga o segundo lugar nas intenções de votos dos eleitores niteroienses.



Depois de sucessivas denuncias de compra de votos, corrupção e outros crimes eleitorais – como a utilização da imprensa, através do jornal O Fluminense, para influenciar o cidadão com fake news – o candidato Carlos Jordy votou no Clube Naval, no bairro de Charitas. Ele esteve presente no local de votação com a sua família e alguns apoiadores.



Jordy conta com apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de seu filho senador, Flávio (PL-RJ), na tentativa de virar a disputa em uma cidade já tradicionalmente eleitora da esquerda. O ex-vereador e candidato derrotado a prefeito pelo Podemos, Bruno Lessa, que ficou na quarta colocação, com 8.805 votos, e optou por apoiar Carlos Mattos. A seu favor, apenas o crescimento da bancada do PL na Câmara Municipal, que passou de um para quatro vereadores.

ESCÂNDALOS NA VÉSPERA DA ELEIÇÃO



A poucas horas do início da votação, a cidade de Niterói viveu um clima de tensão com denúncias de compra de votos e invasão de militantes de cidades vizinhas.



Dezenas de cabos eleitorais foram flagrados chegando em vans de São Gonçalo com dezenas de milhares de edições do jornal O Fluminense, que sistematicamente vem fazendo matérias de capa com acusações contra o candidato do PDT, Rodrigo Neves, enquanto tece duvidosos elogios ao adversário Carlos Jordy (PL).