Niterói: show de graça de El Miraculoso Samba Jazz - Divulgação

Publicado 27/10/2024 11:00

Niterói - O jazz brasileiro do grupo El Miraculoso Samba Jazz e a música Gogo do tanzaniano Msafiri Zawose, se encontram na calçada do Theatro Municipal de Niterói, às 18h, no dia 28 de outubro, em show gratuito. A apresentação contará com intervenção artística do artista plástico Hugo Leão.



O grupo El Miraculoso Samba Jazz apresenta sua mistura de ritmos brasileiros, com o show "Vamos dar um rolezinho", inspirado em seu 3º EP “Rolézin”, com repertório autoral celebrando os mais de 10 anos da banda.



Depois será a vez do multi-instrumentista tanzaniano Msafiri Zawose, multi-instrumentista e compositor prolífico, Msafiri é um mestre dos instrumentos tradicionais de seu povo, como a ilimba, o filimbi (um tipo de flauta), a zezé (uma espécie de harpa extraordinária), os ngoma (tambores tradicionais) e a marimba (xilofone). A música Gogo é proveniente da mistura de vários instrumentos e harmonias vocais dos wagogo, um grupo étnico bantu que, historicamente, habita o centro da Tanzânia, leste da África.



Além das apresentações musicais gratuitas, a calçada do Theatro Municipal de Niterói receberá a intervenção artística “Reflexo do Tempo”, de Hugo Leão. Artista plástico autodidata, Leão vem conquistando reconhecimento por sua abordagem única e instintiva da arte abstrata. Mergulhando profundamente nos estudos de expressões abstracionistas, vem transformando sua visão criativa, estabelecendo a base para suas obras vibrantes e espirituais.



Com programação gratuita, diversificada e para todas as idades, o projeto Arte na Rua é realizado pela Fundação de Arte de Niterói.



SERVIÇO



Evento: Arte na Rua

Data: 28 de outubro de 2024

Valor: Atividade gratuita

Classificação indicativa livre

Local: Calçada do Theatro Municipal de Niterói

Endereço: Rua XV de Novembro, 35, Centro, Niterói.



El Miraculoso Samba Jazz| Mzafiri Zawose Quarteto

Horário: 18h

Hugo Leão - “Reflexo do Tempo” (intervenção de Artes Plásticas)

Horário: 18h



Msafiri Zawose

Horário: 19h