Auditório do MAC: apresentação do Quarteto Gilberto Gagliard Divulgação

Publicado 28/10/2024 12:10

Niterói - O auditório do MAC recebe no dia 30 de outubro, às 16h, o projeto Clássicos de Câmara, com o Quarteto Gilberto Gagliard. Fabiano Segalote, Adriano Garcia, Renan Crepaldi e Leandro Dantas apresentarão um repertório variado, com composições famosas e próprias, levando o público a uma experiência diferente de outros grupos de câmara.

O quarteto surgiu em 2005 para homenagear uma figura muito importante para os trombonistas do Brasil, Gilberto Gagliardi (1922 - 2001), considerado o “Pai” do trombone no Brasil pela sua importância na sua metodologia de ensino do instrumento no país, pela formação de vários trombonistas atuantes no cenário musical brasileiro e além dos arranjos e composições para várias formações musicais com o trombone em destaque.

O grupo possui trombonistas jovens, com muita experiência e atuações em grandes orquestras no Rio de Janeiro e no Brasil. Atualmente está na 2ª formação e participa de vários eventos musicais, projetos e festivais pelo país, levando cultura, arte, entretenimento e divulgando um instrumento com um som único, imponente e versátil, presente na música clássica e também na música popular.

SERVIÇO

Evento: Quarteto Gilberto Gagliard |Projeto Clássicos de Câmara

Data: 30 de outubro (quarta- feira)

Horário: 16h

Classificação etária: Livre

Valor: Grátis

Local: Auditório do MAC

Endereço: Mirante da Boa Viagem, s/nº - Boa Viagem - Niterói - RJ