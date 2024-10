Niterói: aulões grátis para estudantes que precisam se preparar para o ENEM - Reprodução

Publicado 28/10/2024 11:00

Niterói – A Prefeitura, por meio da Coordenadoria de Políticas Públicas para Juventude (CPPJ), promove na próxima semana um aulão gratuito de redação e história para os inscritos no Enem, marcado para o início de novembro. As aulas serão presenciais na Faculdade de Engenharia da Universidade Federal Fluminense, no Campus Praia Vermelha, nos dias 29 e 31 de outubro, às 17h. As aulas são abertas e as inscrições são realizadas pelos links bit.ly/aprovajovemaulao5 bit.ly/aprovajovemaulao6 , de acordo com a matéria escolhida.

O Aprova Jovem é oferecido gratuitamente, por meio de uma parceria com o curso Descomplica, para jovens com idade entre 16 e 29 anos que queiram ingressar em uma faculdade. O pré-vestibular gratuito promove a democratização de acesso ao ensino superior, dando oportunidade de estudo e preparo aos jovens de menor condição financeira para enfrentar o Enem. Ao todo, a parceria oferece 500 bolsas para jovens que moram ou estudam em Niterói. As provas do Enem de 2024 serão realizadas nos dias 3 e 10 de novembro em todo o território brasileiro.Na próxima terça-feira (29), haverá um aulão de redação com o professor Matheus Monteiro, às 17h. As inscrições são realizadas pelo link bit.ly/aprovajovemaulao5 . No mesmo horário, será oferecido o aulão de história, na quinta-feira (31), com o professor Matheus Morena pelo endereço bit.ly/aprovajovemaulao6. Mais informações sobre o projeto pelo WhatsApp 21 966557693 ou Instagram @cppjniteroi.