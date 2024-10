Carnaval 2025: novas regras para a folia em Niterói - Reprodução

Publicado 28/10/2024 09:00

Niterói - No Regulamento do Carnaval Niterói 2025 algumas mudanças são significativas, a principal delas é a perda, por parte das agremiações, de 5% no recebimento do valor de suas respectivas subvenções, no ano posterior, para o caso da não indicação da comissão de fiscalização até a data prevista no mesmo. Cada Escola de Samba, dos Grupos A, B e C, que desfilarão, no Caminho Niemeyer, em 2025, tem até dia 18 de novembro próximo para fazer esta indicação.

Outras mudanças são significativas: Em 2025 poderão desfilar Escolas de Samba do Grupo de Avaliação, que têm do dia 28 de Outubro até o dia 29 de Novembro deste ano, para se inscreverem, na sede da Neltur, para brilharem também na passarela do samba do Caminho Niemeyer, em 2025 e; aumento do número mínimo de componentes, sendo Grupo A, deverá desfilar com, pelo menos, 400 componentes; Grupo B, 300; Grupo C, 200 e; Avaliação com 100.

Para André Bento, Presidente da Neltur – Niterói Empresa de Lazer e Turismo, as mudanças do Regulamento do Carnaval de Niterói 2025 só vêm trazer mais transparência ao processo de crescimento desta grande festa popular da cidade.

“Nós do poder público e as agremiações da cidade, estamos juntos em todo o processo de crescimento do Carnaval de Niterói, para isso estamos pensando e planejando juntos cada detalhe e todo este processo está acontecendo com a máxima transparência, fator importantíssimo nesta construção e planejamento desta grande festa popular, a segunda maior do Estado do Rio”, destacou Bento.

O Regulamento do Carnaval Niterói 2025, está na íntegra, no Diário Oficial desta sexta-feira (25) e no site www.visit.niteroi.br.