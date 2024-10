Felipe Naim: concerto no Theatro Municipal de Niterói - Divulgação

Felipe Naim: concerto no Theatro Municipal de NiteróiDivulgação

Publicado 28/10/2024 11:30

Niterói - O Theatro Municipal de Niterói recebe no dia 30 de outubro (quarta-feira), às 19 horas, o pianista Felipe Naim, no projeto Quartas Clássicas. O recital irá explorar a profundidade e a virtuosidade de três dos maiores compositores da história: Beethoven, Chopin e Brahms.



Este recital promete não apenas revelar a maestria técnica do pianista, mas também proporcionar ao público uma experiência musical que une o poder da interpretação com a profundidade emocional de obras-primas atemporais.



SOBRE FELIPE NAIM



Felipe Naim é um pianista com projeção nacional e internacional. Formado em piano com a professora Cely Periard, no Conservatório de Música do Estado do Rio de Janeiro em Niterói, onde recebeu premiações em competições nacionais e internacionais. Se formou na Escola de Música da UFRJ com a professora e empresária Myrian Dauelsberg tendo um grande espaço dentro da Dell'Arte em festivais, concertos e projetos artísticos. Foi vencedor do concurso prelúdio 2019 na TV Cultura em São Paulo e além de ter uma matéria na Forbes "Under 30", recebeu uma bolsa de estudos para estudar mestrado em performance pianística na renomada instituição "Franz Liszt Academy" em Budapeste - Hungria com os professores Gábor Farkas e László Borbély.

Trabalhou com o coral do Teatro Municipal do Rio de Janeiro e como professor em uma escola britânica (RealSchool) na Hungria. Atualmente trabalha na empresa americana de cruzeiros transatlânticos da Royal Caribe como pianista e está se preparando para competir internacionalmente.



SERVIÇO



Data: 30 de outubro (quarta-feira)

Horário: 19 horas

Duração: 90 min

Classificação etária: Livre

Ingresso: R$ 60,00 (inteira)

Local: Theatro Municipal de Niterói

Endereço: Rua XV de Novembro, 35, Centro, Niterói