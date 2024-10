Niterói: Complexo Esportivo da Concha Acústica é referência de prática de esportes no Centro - Alex Ramos

Publicado 29/10/2024 08:00

Niterói – Há poucos meses de completar um ano de reabertura, o Complexo Esportivo da Concha Acústica é referência de prática de esportes no Centro. A Prefeitura de Niterói vem revitalizando o espaço e, em dezembro, concluiu a primeira parte das obras de reestruturação. Com um investimento total de R$ 97,6 milhões, o parque já beneficia mais de 3 mil pessoas com atividades gratuitas e é gerido pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. O objetivo é desenvolver atividades esportivas, educacionais, de lazer e inclusão social.



"Desde 2013, buscamos dar nova vida a este espaço tão estratégico de Niterói. Essa infraestrutura esportiva é motivo de grande orgulho e uma marca importante da nossa gestão. Com um investimento de R$ 97,6 milhões, não apenas estamos requalificando o Centro, mas criamos um espaço acessível para todos, onde jovens e adultos podem se envolver em diversas modalidades esportivas. Além de estimular a prática do esporte, o Complexo Esportivo da Concha Acústica tem um papel fundamental no desenvolvimento de talentos locais e na promoção de eventos que impulsionam nossa economia e projetam Niterói no cenário esportivo nacional", destaca o prefeito de Niterói, Axel Grael.



O secretário municipal de Esportes, Rubens Goulart, frisou a evolução e o crescimento dos esportes em Niterói.



“A gente percebe que o esporte na cidade vem crescendo cada dia mais. O Complexo Esportivo é um equipamento estratégico, até mesmo pela sua localização, e alcança pessoas de diversos bairros. É muito importante ter um espaço acessível e que seja uma oportunidade, principalmente para jovens e crianças, de atividades para além da escola”, disse o secretário Rubens Goulart.



O espaço segue padrão internacional e é totalmente acessível. Nesse primeiro momento, foram entregues o campo de futebol com grama sintética, quadra poliesportiva, quadras de tênis e vôlei de praia, além de arquibancadas, vestiários, academia para a terceira idade e parte da pista de caminhada. Todo o complexo foi planejado com os princípios de sustentabilidade. Atualmente, o parque esportivo oferece aulas de futebol, vôlei, basquete, futevôlei, altinha, funcional e tênis, além de espaço livre para corrida.



Morador do Fonseca, Valdemir Wilson Teixeira Ramos, de 28 anos, está no projeto desde o início e afirma que as atividades o tiraram do sedentarismo.



"O projeto proporciona saúde para todos na cidade. Tem uns espaços de esporte, mas para lazer também. Eu sempre tive uma vida muito sedentária e pude sair um pouco da minha rotina. Sou psicólogo e fico muito em frente ao computador ou na clínica e aqui eu me movimento. O esporte tem sido bom para minha saúde mental e para o meu corpo físico. Já indiquei o projeto para vários amigos que estão aqui comigo".



As obras continuam com a construção de um ginásio para 2 mil pessoas e a reforma do antigo palco, que receberá um trabalho de retrofit, garantindo a volta dos shows e outros eventos que marcaram época no local. A estrutura do Complexo Esportivo foi planejada com base na sustentabilidade com captação de água da chuva para reuso na irrigação do parque.

"Estou participando das atividades aqui já tem uns três ou quatro meses. A atividade física é fundamental. O futevôlei, pelo menos para mim, tem sido diferencial não só para a atividade física, mas também para o psicológico. Eu estou gostando muito. Eu indico para todo mundo, achei que não ia ter vaga, mas tem, então venham porque o espaço é muito bom", contou Joyce Gama Vasconcelos, de 35 anos, moradora do Barreto.