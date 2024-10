Exposição: auto retrato de Bonifácio estará na mostra que abre em novembro - Divulgação

Publicado 30/10/2024 10:00

Niterói - A partir do dia 01 de novembro (sexta-feira), o Centro Cultural Paschoal Carlos Magno recebe a exposição “Bonifácio, coleções”, celebrativa aos 70 anos do artista niteroiense, com obras especialmente selecionadas para se juntar ao aniversário de nossa cidade.

Henrique Bonifácio (1954) é um artista plástico niteroiense, formado em Programação Visual e na Escola de Belas Artes, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Também cursou a Escola Fluminense de Belas Artes.

Imortal da Academia Brasileira de Belas Artes, Bonifácio acumula medalhas ao longo de sua carreira. Como a medalha Tiradentes, pela Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a Medalha de Ouro pela Sociedade Brasileira de Belas Artes e é membro do salão de Beauregard, na França.

Suas obras já conheceram nosso país e o mundo, com exposições nas cidades de Viterbo e Milão, na Itália, Maputo, em Moçambique, e San Jose, na Costa Rica. No Brasil, podemos destacar suas exposições no Museu Antônio Parreiras, em Niterói, na Câmara dos Deputados, em Brasília e no Centro Cultural dos Correios da capital carioca.

SERVIÇO

Evento: Bonifácio, coleções

Visitação: de 01 a 24 de novembro de 2024

Horário: Terça à sexta, 10h às 16h; Sábados e Domingos e feriados 9h às 14h

Classificação livre

Gratuita

Local: Galeria Quirino Campofiorito | Centro Cultural Paschoal Carlos Magno

Endereço: Campo de São Bento, entrada pelo Portão 2