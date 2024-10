Encontro de Gestores: alinhando as ações e obras até o fim do ano - Lucas Benevides

Encontro de Gestores: alinhando as ações e obras até o fim do anoLucas Benevides

Publicado 30/10/2024 10:00

Niterói - A Prefeitura realizou, nesta terça-feira (29), o 17º Encontro de Gestores. Coordenada pelo prefeito Axel Grael, a reunião teve como objetivos monitorar, alinhar e acelerar a execução de projetos e políticas públicas previstas no Plano de Metas Anual de 2024, principal instrumento de planejamento de curto prazo do Município.



As áreas de resultado que mais se destacaram foram as que realizam entregas relacionadas à melhoria e à ampliação da Rede Municipal de Educação e da modernização da gestão, com melhores serviços à população. Entre as principais conquistas do Plano de Metas 2024 estão a entrega de quatro Unidades Municipais de Educação Infantil (UMEI) e o aumento no acesso da população às Plataformas Urbanas Digitais (PUDs), que já contabilizam 390 mil acessos em 2024.



Na área da Saúde, foram finalizadas as reformas de cinco Unidades de Médico de Família, no Morro do Palácio, no Engenho do Mato, na Ilha da Conceição, no Morro do Estado e na Vila Ipiranga, além da Unidade de Pronto Atendimento Mário Monteiro.



O prefeito Axel Grael destacou que o 17º Encontro de Gestores foi fundamental para monitorar e alinhar ações, e garantir que as políticas públicas previstas no Plano de Metas 2024 sejam executadas com eficiência.



"Nestes últimos meses do ano, vamos redobrar esforços para cumprir as metas estabelecidas. Temos a responsabilidade de concluir esta gestão atendendo às expectativas da população e entregando resultados significativos. As áreas de Educação e Saúde são prioritárias. Sabemos que essas entregas impactam diretamente a qualidade de vida dos cidadãos”, explicou o prefeito.



Centenas de obras de urbanização e contenção de encostas estão em andamento em diversas comunidades. Também estão sendo executadas obras de requalificação de ruas e avenidas do centro. Além disso, a Prefeitura já iniciou diversas obras como a dragagem do Canal de São Lourenço, a restauração do Cinema Icaraí, o Centro Cultural da Zona Norte, o Terminal Rodoviário do Caramujo e a Estação Cantareira, que abrigará o novo Distrito de Economia Criativa e Inovação.



"Estamos investindo R$ 1 bilhão na cidade e com mais de 500 frentes de obras em andamento. Nosso compromisso é acelerar a execução de projetos que realmente fazem a diferença para a população de Niterói”, ressaltou Axel Grael.



O sistema de bicicletas compartilhadas, o NitBike, já conta com 33 estações. Foram entregues a sede da Casa do Aprendiz Musical e a Pista de Atletismo da UFF. O Parque Poliesportivo de Niterói está com obras em andamento, com as quadras e o campo já em funcionamento para a população. O Mercado Popular do Largo da Batalha foi reformado e, em breve, será reinaugurado. O Parque Orla Piratininga Alfredo Sirkis (POP) e o Centro EcoCultural já foram entregues à população.

Também em 2024 foi lançado o Edital de Fomento à Economia Solidária com repasse de R$ 2 milhões a 22 coletivos, abrangendo 197 trabalhadores, sendo que 70% são mulheres. Estão previstas ainda para este ano entregas como a reforma do Solar Notre Rêve (antiga Casa Norival de Freitas) e a ampliação da iluminação em LED na cidade.



Para o estabelecimento das metas deste ano, a Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão (Seplag), responsável por estruturar o Sistema de Planejamento de Niterói, realizou um levantamento das principais iniciativas presentes nos planos Niterói Que Queremos (NQQ) e no Plurianual (PPA), nas Leis Orçamentárias (LDO e LOA), nos Planos de Metas anteriores e Planos Setoriais. Esse panorama proporcionou um mapa das prioridades para 2024, que foi utilizado como base para definir as diretrizes específicas de cada órgão do Município.