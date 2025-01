Niterói: Rodrigo Neves, prefeito, e líderes do PDT apoiam Rodrigo Bacellar na Alerj - Divulgação

Niterói: Rodrigo Neves, prefeito, e líderes do PDT apoiam Rodrigo Bacellar na AlerjDivulgação

Publicado 24/01/2025 13:52

Niterói - O PDT reafirmou seu apoio ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ), Rodrigo Bacellar (União Brasil).

Na manhã desta sexta-feira, 24, o presidente nacional do partido, Carlos Lupi, o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, a deputada estadual Marta Rocha e o deputado estadual Vitor Júnior reuniram-se com o presidente da ALERJ para definir o apoio dos trabalhistas à sua gestão no comando do parlamento estadual.

O encontro reforça o compromisso do PDT com o fortalecimento da democracia e o diálogo institucional no estado do Rio de Janeiro.