Niterói: moto roubada é recuperada pelo CISPDivulgação

Publicado 24/01/2025 17:59

Niterói – Uma motocicleta roubada foi recuperada em Itaipu após um alerta emitido pelo Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) da Prefeitura de Niterói, com base nas tecnologias de monitoramento de veículos. O sistema de Cercamento Eletrônico do Cisp identificou a motocicleta roubada circulando na Região Oceânica. Os guardas municipais alertaram as equipes da Polícia Militar em patrulhamento na região. A guarnição do 12º BPM (Niterói) localizou o veículo, uma Titan vermelha de placa LOJ0042, na Estrada Francisco da Cruz Nunes, nas proximidades de uma drogaria. Este é o terceiro veículo recuperado nesta semana graças ao Cercamento Eletrônico.

O Cercamento Eletrônico da Prefeitura de Niterói conta com 120 câmeras inteligentes integradas a serviços de informações em vários estados. A tecnologia de ponta é capaz de realizar a leitura de fragmentos de placas ou cores em ações em tempo real ou que auxiliem investigações. Sempre que um veículo clonado, roubado ou em fuga circula por Niterói, o sistema emite um alerta, realiza o cruzamento de dados, e os guardas municipais passam a monitorar o veículo, alertando imediatamente as forças de segurança para que o cerco seja realizado. O sistema também atua em colaboração com a inteligência do Cisp e da Polícia em investigações de suspeitos. Mais de 560 veículos já foram recuperados desde a implantação do Cercamento Eletrônico.

Durante a abordagem, o condutor informou que havia comprado a moto de um amigo, mas não possuía qualquer documento comprobatório. A motocicleta constava como roubada no sistema do Cisp, e o caso foi encaminhado para a 81ª DP (Itaipu), onde o suspeito foi autuado em flagrante por receptação. O carona foi liberado após prestar depoimento como testemunha.

Integração – Ações como esta reforçam a importância do Cisp, um órgão da Prefeitura de Niterói que utiliza tecnologias de ponta e integração entre as forças de segurança pública para prevenir e combater crimes. O sistema conta com mais de 522 dispositivos de segurança espalhados pela cidade, além de sistemas de monitoramento inteligentes que geram alertas em tempo real para as equipes em campo e 10 portais de segurança nas entradas e saídas da cidade.