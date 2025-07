Niterói: Dia dos Pais na cidade terá ação da Oncomed - Reprodução

Niterói: Dia dos Pais na cidade terá ação da OncomedReprodução

Publicado 24/07/2025 12:35

Niterói - Parceiras há quase uma década em ações diferenciadas voltadas à saúde da mulher, a Oncomed e a PróOnco Mulher se unem agora em um projeto totalmente inovador. Marcando o Dia dos Pais, a homenagem dessa vez será para homens que acompanham o desafio de esposas ou filhos que foram pacientes ou seguem em tratamento do câncer nas clínicas referência de oncologia. Em Niterói, são duas unidades: uma em Icaraí, outra em São Francisco. Pais ou maridos poderão ter suas histórias contadas em cartas enviadas até o próximo dia 1º de agosto para o concurso que tem como slogan “A vida é boa, mas é muito melhor com você" e vai premiar a mais emocionante delas.

Os textos devem ser escritos por esposas ou filhos pacientes, contendo 20 linhas sobre a importância do apoio da presença masculina (pai ou marido) no tratamento da doença. Cada paciente pode concorrer com apenas uma carta, a ser enviada até as 18h do dia 01/08, por meio do formulário criado no site www.oncomed.com.br para o concurso que premiará o vencedor com uma cafeteira Expresso. Todo o material recebido será avaliado por uma comissão interna da Oncomed, com o resultado divulgado no dia 6 de agosto no Instagram da instituição.

“A ideia é criarmos uma ação específica de Dia dos Pais para homenagearmos aqueles que ficam ao lado de suas companheiras ou filhos o tempo todo do tratamento, com amor e resiliência. No dia a dia, vemos que muitos homens fogem ao saberem que a mulher ou um filho está com a doença, e isso é muito triste. Então, entendemos esse momento como uma oportunidade de mostrarmos a importância desse companheirismo”, explica o mastologista e cirurgião geral Rodrigo Souto, diretor da PróOnco Mulher, diretor científico do Instituto Oncomed e idealizador do concurso.