Niterói: Sala Nelson Pereira dos Santos apresenta espetáculo escrito por Isaac BardavidDivulgação
Em Ouça, Isaac Bardavid lança um olhar crítico e sensível sobre a solidão contemporânea. Em meio ao brilho das telas, festas e restaurantes se tornam silenciosos: pessoas cercadas de gente, mas presas a um universo individual, onde falar é prioridade e ouvir é quase um ato esquecido. A peça convida o público a refletir sobre como a tecnologia, absorvida de forma intensa, remodela afetos, diálogos e a própria presença humana.
Direção: Guga Gallo
Elenco : Victor Vieira, Aloana Machado, Ana Beatriz de Paula, Isabela Celoni, Luciana Almeida, Guga Gallo, Stella Fracho.
Realização: ATACEN – Associação dos Trabalhadores em Artes Cênicas de Niterói
SERVIÇO:
17º Ciclo de Leituras Encenadas de Niterói - "Ouça", de Isaac Bardavid
Data: Terça-feira, 23 de setembro de 2025
Horário: 19h30
Duração: 50min
Classificação indicativa: 12 anos
Entrada Gratuita (sem ingresso) | O teatro abre 30min antes do início do espetáculo para entrada de público.
Local: Sala Nelson Pereira dos Santos
Endereço: Avenida Visconde do Rio Branco, nº 880, Niterói
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.