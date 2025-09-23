Niterói: duo pretende apresentar um repertório que fazia parte da música cotidiana dos salões barrocos, inserido na rotina diáriaDivulgação
Instrumentistas com apurada técnica em seus instrumentos, somado ao conhecimento teórico e estilístico para a recriação do repertório barroco, o duo tem como objetivo pesquisar, recriar e divulgar obras, instrumentos e compositores de valores universais, formadores de conhecimento, cultura e memória.
Contando com instrumentos cópias de época como a viola da gamba, arquialaúde e guitarra barroca, o duo revisita obras dos séculos XVII e XVIII, tanto do repertório europeu como nacional. A interpretação parte de uma abordagem historicamente informada deste material, sem renunciar à criatividade e musicalidade de músicos do século XXI.
O duo pretende apresentar um repertório que fazia parte da música cotidiana dos salões barrocos, inserido na rotina diária. Apresentam uma releitura viva, dinâmica e criativa da música que encantou e divertiu os homens dos séculos passados.
Duo Kristina Augustin e Luiz Mello
Data: Quarta-feira, 24 de setembro de 2025
Horário: 18h
Entrada Gratuita
Local: Sala Carlos Couto
Endereço: Rua XV de Novembro, 35 - Centro, Niterói
