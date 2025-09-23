Niterói: duo pretende apresentar um repertório que fazia parte da música cotidiana dos salões barrocos, inserido na rotina diária - Divulgação

Publicado 23/09/2025 07:02

Niterói - O projeto Clássicos de Câmara que acontece, na Sala Carlos Couto, na quarta-feira, 24 de setembro, às 18h, recebe o Duo Kristina Augustin e Luiz Mello, que nasceu a partir de uma identificação artística entre os dois músicos.



Instrumentistas com apurada técnica em seus instrumentos, somado ao conhecimento teórico e estilístico para a recriação do repertório barroco, o duo tem como objetivo pesquisar, recriar e divulgar obras, instrumentos e compositores de valores universais, formadores de conhecimento, cultura e memória.



Contando com instrumentos cópias de época como a viola da gamba, arquialaúde e guitarra barroca, o duo revisita obras dos séculos XVII e XVIII, tanto do repertório europeu como nacional. A interpretação parte de uma abordagem historicamente informada deste material, sem renunciar à criatividade e musicalidade de músicos do século XXI.



O duo pretende apresentar um repertório que fazia parte da música cotidiana dos salões barrocos, inserido na rotina diária. Apresentam uma releitura viva, dinâmica e criativa da música que encantou e divertiu os homens dos séculos passados.

SERVIÇO:



Duo Kristina Augustin e Luiz Mello

Data: Quarta-feira, 24 de setembro de 2025

Horário: 18h

Entrada Gratuita

Local: Sala Carlos Couto

Endereço: Rua XV de Novembro, 35 - Centro, Niterói

