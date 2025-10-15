Niterói: Homenagem teatral a Zé Ramalho no Teatro da UFF - Divulgação

Niterói: Homenagem teatral a Zé Ramalho no Teatro da UFFDivulgação

Publicado 15/10/2025 09:01

Niterói - O musical festeja os 45 anos de trajetória artística de Zé Ramalho. Em cena, são cinco Zés, que existem apenas nos números musicais, criando algo totalmente inédito. O elenco é diverso, o que possibilita a abordagem de múltiplos pontos de vista, contando muitas histórias dentro de uma só. “O espetáculo é uma homenagem a um grande brasileiro que levou para o mundo a força artística do Nordeste, com qualidade em sua realização e enorme potência criativa. Com argumento simples, mas poético e reflexivo, assim como a música de Zé Ramalho, o texto apresenta personagens de referência na obra do homenageado – os retirantes, a seca, a trovadora e Avôhay”, conta o produtor e idealizador, Eduardo Barata.



Celebramos o cancioneiro do cantor e compositor, a literatura e os lugares retratados em sua “estrada”. Eles ganham vida no palco através da dramaturgia de Pedro Kosovski e direção de Marco André Nunes, mas não de forma tradicional ou biográfica. A primeira turnê do musical passou por Rio de Janeiro, Niterói, São Paulo e diversas cidades do Norte e Nordeste, como João Pessoa, Belém, Manaus, Natal, Recife, Campina Grande e Salvador. Agora, o espetáculo se prepara para uma nova jornada, retornando a Recife e passando também por Petrópolis, Porto Alegre, Brasília, Macaé e Rio de Janeiro. A próxima parada é em Niterói, nos dias 24, 25 e 26 de outubro, no Teatro da UFF.



“As próprias músicas revelam momentos da vida desse grande artista. Tudo é muito carregado de simbolismo e metáforas. Montei uma estrutura com textos que não brigassem com as letras. É uma oportunidade para que possamos entrar nessas imagens que as canções evocam”, explica o dramaturgo Pedro Kosovski. “No espetáculo, colocamos em cena recortes da trajetória do Zé, desde a infância até ele se tornar conhecido nacionalmente com o lançamento de ‘Admirável Gado Novo’. Tanto quem conhece quanto quem não conhece muito o Zé vai poder observar as músicas e ser tocado por essas experiências que ele viveu”, completa o diretor Marco André Nunes.



“O Admirável Sertão de Zé Ramalho”, já aplaudido por mais de 15 mil pessoas em 10 cidades brasileiras, presta um tributo grandioso ao cantor e compositor paraibano em um formato original e inédito. Com mais de 40 anos dedicados à composição, poesia e música, o artista terá sua extensa obra cantada e contada a partir de cinco representações de 'Zés', que aparecem nos números musicais.



O elenco reúne Eli Ferreira, Ceiça Moreno, Cesar Werneck, Diego Zangado, Duda Barata, Marcello Melo, Muato e Nizaj. O musical é dividido em cinco módulos: “Brejo da Cruz”, que apresenta as origens do artista; “Campina Grande”, sobre a cidade onde começou o interesse de Zé pela música; “João Pessoa”, que retrata o momento em que ele realmente começou a compor; “Rio de Janeiro”, mostrando a batalha por um lugar ao sol, passando pela fome; e por fim, “Popstar”, representando o sucesso e a consagração do autor de clássicos como Admirável Gado Novo, Garoto de Aluguel, Pedra do Ingá e Chão de Giz.



Paraibano de Brejo do Cruz, Zé Ramalho se embrenhou na literatura de cordel, no blues, no rock e no melhor do violão nordestino. Também é conhecido por sua contemporaneidade, produzindo poesia dentro da tradição musical nordestina, além de emoções universais em sua obra. Suas composições são tão abrangentes quanto o seu legado de influência sobre músicos e poetas.



Apelidado de “Bob Dylan do Sertão”, o poeta, cantor, instrumentista e compositor misturou a Jovem Guarda de Roberto e Erasmo Carlos com a musicalidade do Nordeste, tendo como referências Pink Floyd, Beatles, Jackson do Pandeiro e Luiz Gonzaga, entre outros. Uma miscelânea de ritmos, sons, palavras e sensações, que unem modernidade e tradição, crítica social, religiosidade e poesia.



SOBRE A PETROBRAS



A Petrobras é uma das principais empresas do país. Atua de forma integrada e especializada na indústria de óleo, gás natural e energia, tendo como compromisso o desenvolvimento sustentável para uma transição energética justa.



A Cultura é também uma energia na qual a companhia investe, patrocinando há mais de 40 anos projetos que contribuem para a cultura brasileira e se fazem presentes em todos os Estados brasileiros.



Ficha técnica



Idealização e produção artística: Eduardo Barata

Texto: Pedro Kosovski

Direção: Marco André Nunes

Elenco: Eli Ferreira, Ceiça Moreno, Cesar Werneck, Duda Barata, Marcello Melo, Muato, Nizaj e Diego Zangado

Direção musical: Plínio Profeta e Muato

Direção de movimento: Caroline Monlleo

Cenário: Marco André Nunes e Uirá Clemente

Figurinos: Wanderley Gomes

Iluminação: Dani Sanchez

Desenho de som: Júnior Brasil

Direção de produção: Elaine Moreira

Fotos: Priscila Prade

Assessoria de imprensa: Barata Comunicação e Dobbs Scarpa

Produção: Barata Produções



Serviço



Espetáculo: O Admirável Sertão de Zé Ramalho

Local: Teatro da UFF

Rua Miguel de Frias 8, Icaraí, Niterói (RJ)

Datas: 24, 25 e 26 de outubro de 2025

Dias da semana: sexta, sábado e domingo, às 19h.

R$ 55 (inteira) e R$ 27,50 (meia).

Ingressos: à venda na bilheteria e aqui