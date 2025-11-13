Niterói: documentário sobre o Cubango, hoje, na Sala Nelson Pereira dos Santos - Reprodução

Niterói: documentário sobre o Cubango, hoje, na Sala Nelson Pereira dos SantosReprodução

Publicado 13/11/2025 13:53

Niterói - No dia 13 de novembro, quinta-feira, a Sala Nelson Pereira dos Santos receberá o documentário Cubango - Território de Memórias, seguido de debate com realizadores e personagens do filme. Cubango - Território de Memórias é um documentário que mostra o conflito entre memória e apagamento, a partir do avanço do mercado imobiliário e a gradual diminuição dos limites territoriais do bairro do Cubango.



Localizado em Niterói, o bairro que teve como principal histórico de formação as culturas negras e indígenas, passa por um processo de gentrificação, com a mudança do nome e do perfil populacional.



Ficha Técnica



Direção: Levi Regis e Bruno dos Santos

Roteiro e Produção: Levi Regis e Bruno dos Santos

Fotografia, Arte, Som e Edição: Levi Regis

Câmera: Levi Regis e Savio Pinheiro

Assistente de Produção: Tatiana Sousa

Trilha Sonora: Bruno Barreto e Gabriel Policarpo, DJ Roninho e MC Acropac



Serviço



Lançamento do documentário "Cubango - Território de Memórias"

Data: Quinta-feira, 13 de novembro de 2025

Horários: 19h30

Classificação Indicativa: 12 anos

Duração: 90min

Entrada Gratuita

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos

End: Av. Visconde do Rio Branco, 880 - São Domingos, Niterói