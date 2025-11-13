Niterói: documentário sobre o Cubango, hoje, na Sala Nelson Pereira dos SantosReprodução
Localizado em Niterói, o bairro que teve como principal histórico de formação as culturas negras e indígenas, passa por um processo de gentrificação, com a mudança do nome e do perfil populacional.
Ficha Técnica
Direção: Levi Regis e Bruno dos Santos
Roteiro e Produção: Levi Regis e Bruno dos Santos
Fotografia, Arte, Som e Edição: Levi Regis
Câmera: Levi Regis e Savio Pinheiro
Assistente de Produção: Tatiana Sousa
Trilha Sonora: Bruno Barreto e Gabriel Policarpo, DJ Roninho e MC Acropac
Serviço
Data: Quinta-feira, 13 de novembro de 2025
Horários: 19h30
Classificação Indicativa: 12 anos
Duração: 90min
Entrada Gratuita
Local: Sala Nelson Pereira dos Santos
End: Av. Visconde do Rio Branco, 880 - São Domingos, Niterói
