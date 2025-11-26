Niterói: Neltur faz guiamento dos profissionais no Unique Summit - Divulgação

Niterói: Neltur faz guiamento dos profissionais no Unique Summit

Publicado 26/11/2025 05:23

Niterói - A Neltur (Niterói Empresa de Lazer e Turismo) está presente no Unique Summit, sediado em Niterói - e pela primeira vez no Brasil e na América Latina. Com monitores bilingues nas visitas guiadas para grupos de profissionais a vários equipamentos turísticos da cidade, a visita começou pelo Museu de Arte Contemporânea. Realizado pela Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e a Aldeiatech, o encontro Unique Summit é uma iniciativa é da Global Startup Cities (GSC), que começou nesta terça (25) e vai até sexta-feira (28).

Nesta terça-feira, pela manhã, o Museu de Arte Contemporânea (MAC) foi o primeiro atrativo que os profissionais participantes do Unique Summit conheceram na cidade. Já na quarta-feira (26), às 8h30, o passeio será até a Fortaleza de Santa Cruz; à tarde (15h30), o grupo conhecerá o Memorial Roberto Silveira, no Caminho Niemeyer e; na quinta-feira (27), às 9h, a visita será ao Parque da Cidade, em São Francisco, com um passeio pela trilha do Bosque dos Eucaliptos.

O Presidente da Neltur, André Bento, analisa a importância de Niterói sediar neste período diversos eventos, reunindo na cidade, profissionais de todo o país e do mundo. “Niterói vive, neste final de 2025, um momento importante. A realização de grandes eventos internacionais como o Tomorrow Blue Economy, o Congresso Internacional FoMerco, a XXX Cúpula das Mercocidades e, agora, o Unique Summit, coloca a nossa cidade em posição de destaque no cenário global. São encontros que fortalecem nossa vocação para a inovação, para a sustentabilidade e para a integração regional, gerando oportunidades econômicas e ampliando a visibilidade de Niterói como destino turístico e de negócios. O anúncio feito, nesta terça-feira (25/11) pela Embratur, comemorando o recorde histórico de 8 milhões de turistas internacionais no Brasil, reforçando ainda mais a relevância desse ciclo. Estamos conectados a uma tendência mundial de expansão do turismo”, analisa Bento.

“Importante destacar a visão estratégica do Prefeito Rodrigo Neves, que compreende que turismo, desenvolvimento sustentável e cooperação entre as cidades caminham juntos. Essa diretriz tem orientado políticas públicas que unem planejamento urbano, economia criativa, tecnologia e integração internacional. É graças a essa perspectiva que Niterói se apresenta hoje como uma cidade que olha para o futuro e que acolhe o mundo com profissionalismo, beleza e confiança. O Unique Summit chega em um momento simbólico e decisivo, e a Neltur tem orgulho de contribuir para que cada visitante vivencie o que se tem de melhor aqui”, ressalta Bento.

Segundo Fellipe Beraldine – à frente da Aldeitech - o Unique Summit possibilita uma troca de informações do que há de mais moderno nos outros continentes, possibilitando trazer à Niterói o que é diferenciado nesta modernização tecnológica e inovadora que está acontecendo no mundo.

“Nós hoje temos pessoas da Finlândia, Espanha, do Canadá e isso nos possibilita uma troca muito importante de ideias no campo tecnológico, de experiências, com possibilidades de acordos e parcerias serem firmados, então é um movimento muito promissor que oferece aos empreendedores de Niterói e também de outros estados do Brasil e de outros países, aqui presentes, conhecerem nossa modernização”, afirmou Fellipe.