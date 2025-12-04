Niterói: ação transforma a praça da Comunidade Sem Terra com plantio sustentável e espaço voltado para crianças - Divulgação

Niterói: ação transforma a praça da Comunidade Sem Terra com plantio sustentável e espaço voltado para criançasDivulgação

Publicado 04/12/2025 12:52

Niterói - Com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos moradores, especialmente das crianças, a Prefeitura de Niterói, por meio da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin), iniciou um programa de intervenção paisagística na Praça da Comunidade Sem Terra, no bairro Viçoso Jardim. A ação é executada pela Coordenadoria de Assuntos Paisagísticos (CPAS).

Para revitalizar o espaço, a equipe da Clin montou um canteiro com diversas espécies de plantas, utilizando recursos de jardinagem e materiais recicláveis recolhidos pela própria Companhia. Ao todo, foram usados 11 pneus, 10 calotas de veículos e terra. O paisagista Eduardo Correa Barreto Lins, responsável pelo CPAS, afirmou ter se emocionado ao ver a reação positiva dos moradores.

“Fizemos um plantio leve e alegre, pensado especialmente para as crianças. Em ações como essa, evitamos plantas tóxicas, com espinhos ou acúleos, além de ter o cuidado de não utilizar espécies que possam atingir equipamentos urbanos. Ficamos felizes ao perceber o quanto isso significou para a comunidade”, destacou o paisagista.

O motorista Carlos Roberto Gomes, de 56 anos, morador da Comunidade Sem Terra elogiou a iniciativa e acredita que ela pode impulsionar outras melhorias no local. “A Clin fez um excelente trabalho na nossa pracinha. Agora, queremos avançar ainda mais para que todos se sintam felizes de viver aqui”, afirmou.

A cozinheira Nathália Ribeiro, de 35 anos, moradora da comunidade desde a infância, aprovou a mudança. Mãe do pequeno Samuel, de 5 anos, ela acredita que o projeto deve ser apenas o começo, abrindo caminho para novas estruturas, como árvores e brinquedos didáticos para as crianças. “Já ficou bem mais bonito. O trabalho da Clin foi muito bom. Agora é importante trazer mais estrutura para as crianças, que precisam de um espaço lúdico dentro da própria comunidade”, disse Nathália.

O paisagismo é uma das ações que a Clin vem ampliando nos últimos anos, reafirmando seu compromisso com uma gestão ambiental sustentável. Um dos maiores exemplos é o viveiro de mudas da Companhia, que produz anualmente cerca de 100 mil plantas, com mais de 400 espécies de vegetação e capacidade de neutralizar 100% das emissões de CO₂.