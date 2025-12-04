Niterói: Delegações da Mercocidades conheceram também a Cidade da Ordem Pública e elogiam integração entre tecnologia, prevenção que reduziram índices criminais na NiteróiDivulgação
“Eu fiquei muito impressionada com essa visita aqui, porque acho muito interessante ver como Niterói está combinando o uso da tecnologia de vigilância e inteligência artificial com a parte social e política, o treinamento dos guardas municipais, a provisão de serviços sociais, a educação. Essa combinação, feita de forma ética, bem planejada, baseada em evidências e integrada a políticas sociais de prevenção, é realmente um exemplo para qualquer cidade do mundo. Por isso eles estão conseguindo avanços tão consistentes na prevenção da violência”, destaca Luísa Portugal, gerente de projetos do Centro de Cooperação Internacional da Universidade de Nova York e da Rede Peace in Our Cities.
O CISP é um centro de integração entre Guarda Municipal, polícias Civil e Militar, Polícia Federal, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e outros órgãos operacionais, e funciona com equipes treinadas da Guarda Municipal. Atualmente, o Centro monitora, 24 horas por dia, imagens e dados de 522 dispositivos de segurança e 38 portais instalados nas entradas e saídas da cidade. Também conta com 120 câmeras inteligentes do sistema de cercamento eletrônico.
“Vemos o esquema de segurança e de monitoramento, e percebemos que não se trata apenas de tecnologia, mas de um enfoque integral com educação e atuação das equipes. Estou muito feliz, com muitos dados e muito interessada no que vi”, afirma Cecília Rumi, subsecretária de Buenos Aires.
Na Cidade da Ordem Pública Coronel Marcus Jardim, os parlamentares conheceram o complexo das forças municipais, que reúne instalações adequadas e boas condições de trabalho para os guardas municipais.
Nesta terça-feira (02), a estratégia de Niterói para o enfrentamento à violência foi destaque no Fórum Internacional de Segurança Pública. O prefeito Rodrigo Neves ressaltou que a segurança pública não pode ser responsabilidade exclusiva dos estados, requerendo atuação ativa das prefeituras, com programas de prevenção à violência, estímulo à cultura de paz e combate ao crime.
“Criamos o Pacto Niterói Contra a Violência, que integra ações de inteligência, firmeza policial e investimentos robustos em políticas sociais. Decidimos disputar, jovem a jovem, com o crime organizado. Um jovem com acesso à educação, ao esporte e à cultura, que coloca um instrumento musical na mão, dificilmente vai colocar uma arma para cometer um crime”, afirmou o prefeito.
Os indicadores de Segurança Pública reforçam a efetividade do modelo. O secretário estadual de Segurança Pública, Victor César Carvalho dos Santos, destacou um resultado inédito obtido pela cidade em 2025: Niterói não registrou nenhum caso de latrocínio (roubo seguido de morte). “Se hoje vemos números positivos em Niterói, isso foi construído ao longo dos últimos 10 anos”, afirmou o secretário, elogiando a integração entre as forças de segurança.
Segundo dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), a política implementada em Niterói — baseada em tecnologia, cercamento eletrônico e programas sociais — garantiu redução de 78,5% na letalidade violenta e de 83,3% nos roubos de rua entre 2018 e 2024. Estudos comparativos apontam ainda queda de 70% nos homicídios em seis anos, desempenho superior ao de cidades reconhecidas mundialmente por estratégias bem-sucedidas, como Medellín e Nova York.
O evento contou com a participação de autoridades internacionais, entre elas Hugo Acero Velásquez, ex-secretário de Segurança de Bogotá, e Eduardo Vergara, do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), reforçando o protagonismo de Niterói no debate sobre segurança cidadã na América Latina.
Radar – Outra delegação visitou o radar meteorológico de alta precisão da Prefeitura de Niterói, instalado no Parque da Cidade, onde conheceu a tecnologia utilizada para monitoramento climático e prevenção de desastres. Em Niterói, as políticas de resiliência são prioridade permanente, o que colocou o município em posição de destaque na agenda internacional. Nos últimos 13 anos, o município investiu mais de R$ 1,7 bilhão em resiliência e prevenção, incluindo equipamentos, tecnologia, capacitação profissional, obras de drenagem, pavimentação e contenção de encostas em todas as regiões da cidade.
Diálogos - Na abertura solene dos Diálogos FNP-Mercocidades, no Teatro Popular Oscar Niemeyer, o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, ressaltou que o Brasil não pode abrir mão de seu papel na integração entre os países das américas Latina e do Sul.
“O momento de encontro do Mercocidades com a FNP é fundamental porque o Brasil, um país de dimensões continentais, não pode abrir mão da sua responsabilidade de cooperar com essa integração. Os prefeitos brasileiros estão engajados nesse esforço de integração regional e nós queremos ampliar, inclusive, a participação dos municípios no Mercocidades. Atualmente, temos cem cidades brasileiras na rede. Tenho certeza que, ao fim da minha gestão na presidência do Mercocidades, esse número vai passar para 200”, afirmou ele.
Participaram da mesa a secretária-executiva do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Cristina Mori; Fernando Gray, prefeito de Esteban Echeverría, na Argentina, e atual presidente do Mercocidades; Margarida Salomão, prefeita de Juiz de Fora e secretária-geral da FNP; Marilia Campos, prefeita de Contagem e presidente da Comissão de Governança Metropolitana; Lautaro Lorenzo, secretário-executivo do Mercocidades; Felipe Peixoto, secretário-executivo de Niterói; Francisco Legnani, prefeito de Canelones, no Uruguai; o ex-prefeito de Belo Horizonte Marcio Lacerda; Gilberto Perri, secretário-executivo da FNP, e Jorge Rodríguez, secretário técnico do Mercocidades no Uruguai.
Cúpula de Mercocidades - Até 5 de dezembro, o Caminho Niemeyer, no Centro de Niterói, será palco da XXX Cúpula da Rede Mercocidades, que terá como tema “Caminhos para Cidades Resilientes, Pacíficas e Sustentáveis”. No marco do 30º aniversário da rede, o encontro vai reunir prefeitos, autoridades locais, representantes de redes internacionais, organismos multilaterais, academia e sociedade civil em um espaço de diálogo e cooperação em prol do desenvolvimento urbano sustentável. Na ocasião, o prefeito Rodrigo Neves assumirá a presidência do Mercocidades.
A cúpula contará ainda com mesas de discussão, visitas técnicas, ações de intercâmbio cultural e o Festival Mercocidades, que reunirá artistas e representantes da diversidade cultural latino-americana. O evento conta com transmissão ao vivo pelo link: www.youtube.com/PrefeituradeNiteróiOficial. Mais informações e programação completa pelo site http://www.niteroi.rj.gov.br/mercocidades
