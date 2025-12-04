Niterói: Rodrigo citou o exemplo bem-sucedido de Niterói e destacou a importância das soluções a partir das cidades - Divulgação

Publicado 04/12/2025 19:52

Niterói – “Não há contradição entre combater de maneira implacável o crime organizado e planejar estratégias e ações coordenadas para prevenir a violência e garantir uma segurança pública mais eficiente nas cidades da América Latina”, destacou o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, na abertura oficial da XXX Cúpula de Mercocidades, nesta quinta-feira (04), no Caminho Niemeyer.

No discurso, Rodrigo Neves – que assume nesta sexta-feira (05) a presidência da organização – adiantou que pretende fortalecer os programas de prevenção à violência urbana e criar uma escola de gestores de segurança pública para as cidades da América Latina. A Rede Mercocidades reúne as quatrocentas cidades mais importantes da região.

Rodrigo citou o exemplo bem-sucedido de Niterói e destacou a importância das soluções a partir das cidades:

"Decidimos disputar a juventude com o crime, disputar cada menino, cada jovem. Dar uma oportunidade de sonhar, de construir uma nova trajetória para cada um desses jovens é, sem dúvida, um dos instrumentos mais importantes de prevenção à violência”, afirmou o prefeito de Niterói.

Desde a implantação do Pacto Niterói Contra a Violência, o município reduziu em mais de 80% a taxa de roubos de veículos e em 80% a taxa de homicídios, segundo dados do Instituto de Segurança Pública (ISP).

“Conseguimos reduzir a violência, combater o crime, sem aumentar a letalidade policial. Não podemos ceder às tentações autoritárias de soluções fáceis para um problema tão complexo como a segurança pública. O século XXI é o século das cidades. E, nesses trinta anos de fundação da rede, precisamos fortalecer nossa entidade para cumprir sua missão diante deste momento histórico”, ressaltou Rodrigo Neves.

O ministro de Estado das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou que o Governo Federal vê com grande apreço a crescente cooperação entre municípios, a formação de redes, a busca compartilhada de soluções para desafios comuns e o exercício conjunto de práticas solidárias e democráticas.

“As cidades constituem a unidade básica da integração. É nelas que os avanços se traduzem em serviços, oportunidades, infraestrutura, direitos e qualidade de vida. O Brasil continuará comprometido com uma integração profunda, orientada às pessoas e aos seus territórios, com vistas à construção de um futuro comum de paz. Essa é a política externa — e também doméstica — do presidente Lula”, reforçou o ministro.

Para o prefeito do Rio e presidente da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP), Eduardo Paes, é por meio de redes como a Mercocidades que é possível trocar experiências e avançar melhor e mais rápido.

“Mais do que nunca, precisamos discutir segurança pública também a partir das cidades. Elas são o melhor espaço para refletir sobre tudo isso, porque nelas não há espaço para abstrações: é preciso entregar resultado. Nas prefeituras, conhecemos melhor do que ninguém o terreno onde as políticas públicas serão implementadas, onde as obras vão acontecer e como devemos priorizá-las”, disse Paes.

O prefeito de Montevidéu, Mario Bergara, pontuou que as cidades enfrentam os mesmos problemas, cada uma à sua maneira e de acordo com as características de cada país.

“Atendemos às necessidades da nossa gente, oferecendo bem-estar às comunidades e resolvendo os desafios do dia a dia — na infraestrutura, limpeza, ruas, iluminação, cultura, igualdade, direitos e segurança. Isso nos une: enfrentamos questões semelhantes e buscamos soluções parecidas, sempre com democracia e participação cidadã. Nenhum de nós pode ter a pretensão messiânica de resolver, do Olimpo, os problemas das pessoas. Cada morador sabe onde estão as dificuldades — e só podemos solucioná-las juntos, com participação, diálogo e convivência. Essa é a forma democrática de resolver", frisou Mario Bergara.