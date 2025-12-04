Niterói: Instalação faz parte da ampliação do programa da Prefeitura de Niterói, que chegará a 62 estações nos próximos meses - Divulgação

Publicado 04/12/2025 12:56

Niterói - O NitBike, sistema de bicicletas compartilhadas e gratuito da Prefeitura de Niterói, acaba de ganhar mais uma estação, desta vez no bairro de São Francisco. O novo ponto fica na Avenida Quintino Bocaiúva, esquina com a Presidente Roosevelt, em frente ao McDonald’s, e contará com 21 vagas para bicicletas. A iniciativa marca o início da nova fase de expansão do programa, que busca ampliar o acesso a modais sustentáveis e facilitar a mobilidade urbana na cidade.

Com o novo ponto, Niterói chega a 51 estações de NitBike em operação. Com a ampliação em andamento, o município prevê a instalação de mais 11 estações, totalizando 62 nos próximos meses. A previsão é de que o sistema chegue a novos bairros e consolide ainda mais a cobertura nas áreas já atendidas.

Essa expansão vai contemplar os bairros de Charitas, Pé Pequeno, Engenhoca, Barreto, Ilha da Conceição, Icaraí e São Domingos, fortalecendo a integração entre as regiões e incentivando ainda mais o uso da bicicleta como meio de transporte.

A iniciativa é realizada pela Coordenadoria Niterói de Bicicleta, que atua na expansão da infraestrutura cicloviária, na promoção da educação para o trânsito e no estímulo a alternativas mais acessíveis e sustentáveis de deslocamento.

O coordenador do Niterói de Bicicleta, Filipe Simões, destaca como a ampliação do serviço vai beneficiar quem se desloca pela cidade. “Com essa nova estação, damos mais um passo para aproximar a bicicleta do dia a dia de quem vive e trabalha em Niterói. A expansão do NitBike segue uma lógica de inclusão e valorização da mobilidade sustentável. Pretendemos criar conexões úteis entre os bairros e facilitar deslocamentos curtos com segurança, conforto e a custo zero”, explicou Filipe Simões.

