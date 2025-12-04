Niterói: Ação no Ingá teve a participação de vários órgãos municipais e da Polícia MilitarDivulgação
Niterói intensifica combate à circulação de motos barulhentas
Ação no Ingá teve a participação de vários órgãos municipais e da Polícia Militar
Niterói intensifica combate à circulação de motos barulhentas
Ação no Ingá teve a participação de vários órgãos municipais e da Polícia Militar
Praia de São Francisco ganha estação de NitBike
Instalação faz parte da ampliação do programa da Prefeitura de Niterói, que chegará a 62 estações nos próximos meses
Clin lança programa de paisagismo em comunidade de Niterói
Ação transforma a praça da Comunidade Sem Terra com plantio sustentável e espaço voltado para crianças
Niterói lança edital com descontos para regularização de débitos inscritos em Dívida Ativa
Programa oferece abatimentos de até 90% em juros e multa de mora e permite pagamento à vista ou parcelado até fevereiro de 2026
Dezenas de prefeitos de cidades da América Latina visitam o CISP
Delegações da Mercocidades conheceram também a Cidade da Ordem Pública e elogiam integração entre tecnologia, prevenção que reduziram índices criminais na Niterói
Niterói é selecionada pelo BID para capacitação nacional do Desafio Visão Zero 2025
Iniciativa apoia cidades brasileiras na criação de políticas públicas capazes de reduzir mortes e lesões no trânsito
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.