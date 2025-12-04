Niterói: Ação no Ingá teve a participação de vários órgãos municipais e da Polícia Militar - Divulgação

Niterói: Ação no Ingá teve a participação de vários órgãos municipais e da Polícia MilitarDivulgação

Publicado 04/12/2025 12:59

Niterói - A Prefeitura realizou, na noite desta terça-feira (02), mais uma etapa da fiscalização de motos com escapamentos adulterados. A ação foi montada pela NitTrans na Rua Paulo Alves, no Ingá, com apoio da Inspetoria Geral dos Agentes de Trânsito, Secretaria de Ordem Pública, Guarda Municipal e 12º Batalhão da Polícia Militar. Desde o início da força-tarefa, mais de 3.500 veículos já passaram pelas abordagens, que somam 474 autuações.

No período entre 21h e 23h, foram abordados 84 motociclistas. Dezessete receberam autuações por diferentes irregularidades, como pilotar sem habilitação. Três motos foram removidas para o depósito. Outras quatro foram liberadas após a troca do escapamento adulterado pelo padrão original.

O presidente da NitTrans, Nelson Godá, explicou que o foco do trabalho é reduzir a poluição sonora e reforçar o respeito às regras de trânsito. Segundo ele, a abordagem busca orientar, evitando danos maiores aos moradores.

“Essas fiscalizações não miram o motociclista, miram o barulho. É uma demanda permanente da população. Nosso papel é orientar e aplicar a lei quando necessário. No Ingá, quem conseguiu ajustar o escapamento no local seguiu caminho. Não se trata de punir por punir, e sim de garantir circulação segura e menos incômoda para quem vive na cidade”, afirmou Nelson Godá.

As operações são itinerantes e vêm sendo realizadas em diversos bairros. A adulteração do escapamento é infração prevista no Código de Trânsito Brasileiro e também pode ser enquadrada pela Lei Municipal 3.661/2021, que permite ao município agir diante de excesso de ruído. A penalidade inclui multa de 195,23 reais e cinco pontos na carteira.

A NitTrans informou que novas operações já estão programadas, reforçando o compromisso do município com a segurança viária e a qualidade de vida dos moradores.