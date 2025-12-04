Niterói: Reserva Cultural recebe Festival Mercocidades - Arte e Cultura Latina - Claudio Fernandes

Niterói: Reserva Cultural recebe Festival Mercocidades - Arte e Cultura LatinaClaudio Fernandes

Publicado 04/12/2025 20:02

Niterói – A cidade de Niterói vai reunir os sabores da América Latina em um encontro que busca promover a integração regional através da cooperação e do intercâmbio de experiências entre os governos locais. O Festival Mercocidades - Arte e Cultura Latina acontece entre os dias 5 e 7 de dezembro, no Reserva Cultural, e une gastronomia com música e troca de saberes, como parte do Encontro da XXX Cúpula da Rede Mercocidades. O evento é gratuito e vai promover um intercâmbio gastronômico com receitas típicas peruana, colombiana, argentina, mexicana, uruguaiana e brasileira.



De acordo com a presidenta da Fundação de Arte de Niterói (FAN), Micaela Costa, ressalta que a cultura também se vive a partir das comidas e dos sabores de cada lugar. “As dinâmicas gastronômicas do Festival Mercocidades celebram algo que nos atravessa para além da arte: o sabor como linguagem ancestral e identitária. Quando chefs do Peru, da Colômbia, do Brasil, e de tantos outros países da nossa América Latina compartilham suas técnicas, memórias e saberes culinários, estamos diante de um encontro que une povos e histórias. Cada prato servido nos estandes e cada workshop oferecido por grandes chefs da nossa cidade reafirma que cultura também se vive à mesa — e que a gastronomia é uma força capaz de aproximar territórios, despertar pertencimento e fortalecer laços entre nossas nações”, reforça Micaela.



Durante três dias, Niterói será o centro da gastronomia Latino-Americana com a presença de chefs renomados que estarão reunidos em um só espaço para apresentar sabores e histórias do mundo através de seus pratos. As delícias culinárias serão vendidas e, algumas delas, estarão disponíveis para degustação durante os workshops. A Praça de Alimentação terá pratos da culinária latina, com valores entre R$ 35 e R$ 55. O horário de funcionamento na sexta (5) começa às 16h. Já no sábado (6) e domingo (7), será a partir de 11h.



Com apresentação da atriz e apresentadora Babi Xavier, o Workshop Papos e Sabores terá uma programação com dois horários no sábado e domingo. No dia 6, das 14h - "Sabores do mar", com Chef Silvia Paludo e Chef Arnaldo Castillo Aguirre, mediação do Chef Vicente Maia e às 17h - 18h30 - "As tradições das carnes argentinas", com Chef Paulo José Pires, Dudu Azevedo e Davi Damasceno e mediação do Chef Igor Maurício. No dia seguinte, às 14h - 15h30, o papo será sobre "Chivito: o sabor que une fronteiras", com Chef Igor Maurício e mediação do Chef Vicente Maia e no último horário, 17h - 18h30, o assunto será "Moquecas do Brasil", com Chef Vicente Maia, Lúcio Mauro Filho e Celso Fonseca, mediação de Chef Igor Maurício.



O tour gastronômico será comandado por diversos chefs que vão representar os países que integram o Mercosul. Amanda Flora, da Flora Vinhos, trará um pouco de cada país, harmonizando com os pratos que serão servidos durante o evento. O peruano Arnoldo Castillo Aguirre, do Restaurante Panka, vai apresentar pratos do seu país de origem, o Peru. Geane Lopes, da Boleniere Confeitaria, levará doces tipicamente brasileiros. Igor Maurício Barreto vai representar o Uruguai. Paulo José Pires, da Misturaria Fina Meszcla, será o representante da Argentina. A colombiana Sheila Alvarez, da Arepas Del Amparo, terá pratos conhecidos na Colômbia. Silvia Paludo, do Restaurante Paludo, apresentará delícias do Brasil. Os pratos mexicanos estarão a cargo de Marcelo Nazaré, da Cali Burritos.



Os pratos foram pensados como forma de levar o público para conhecer um pouco dos ingredientes e pratos tradicionais de cada país. Alguns ganharam uma versão especial com adaptação do que os chefs já apresentam em seus restaurantes. Será possível degustar ceviche de peixe, Chivito, Choripan com salva verde, Arepas, Patacones, Arroz Cremoso de Camarão, doces típicos brasileiros como pudim, bolo gelado de coco e brigadeiro, além de dois tradicionais argentinos: medialuna e alfajor, e vinhos que combinam com todos os paladares.



Mercocidades - O encontro internacional vai discutir governança urbana e integração regional na XXX Cúpula da Rede Mercocidades, que acontecerá entre os dias 3 e 5 de dezembro de 2025, no Caminho Niemeyer, em Niterói. O tema do encontro será “Caminhos para Cidades Resilientes, Pacíficas e Sustentáveis”. O evento marca os 30 anos da Rede e vai reunir prefeitos, autoridades locais, especialistas, redes internacionais, organismos multilaterais, acadêmicos e a sociedade civil em um ambiente de cooperação e diálogo voltado para o futuro das cidades latino-americanas. Mercocidades é uma rede de municípios da América do Sul e da América Latina, criada em 1995, que busca promover a integração regional através da cooperação e do intercâmbio de experiências entre os governos locais. Seu objetivo principal é fortalecer a cidadania participativa, o desenvolvimento sustentável e a integração regional, atuando em diversas áreas como meio ambiente, segurança, cultura e mobilidade urbana.



Serviço:

Festival Mercocidades - Arte e Cultura Latina

Data: 5, 6 e 7 de dezembro de 2025

Horário: Sexta (5) a partir das 16h, sábado (6) e domingo (7), a partir das 11h

Local: Reserva Cultural Av. Visconde do Rio Branco, 880 - Centro





Fotos: Cláudio Fernandes -

