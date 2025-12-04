Niterói: Referência nacional de jornalista e escritor, Pinheiro Junior começou sua carreira, com Samuel Wainer, aos 18 anos - Divulgação

Niterói: Referência nacional de jornalista e escritor, Pinheiro Junior começou sua carreira, com Samuel Wainer, aos 18 anosDivulgação

Publicado 04/12/2025 20:15

Niterói - Aos 91 anos, o jornalista Pinheiro Junior lança “Fantasmas Baldios”, uma narrativa pretensamente erótica de crenças e crendices da caótica família humana. O lançamento será no dia 14 de dezembro, às 16h, na Livraria Blooks (Rua Miguel de Frias 9, em Icaraí, Niterói).



Com foto de capa exclusiva do fotógrafo Léo Pinheiro, de escultura famosa de um beijo que se encontra no Museu Rodin, em Paris, o livro tem mais imagens internas para expressar o conteúdo de intervenções em um terreno baldios onde fantasmas shakespeareanos sorrateiramente transitam, evocando bruxas e também fatos mais aparentemente registrados nos arredores do mágico terreno, inclusive de tragédias passionais. Até que surge o personagem Marcos Alcântara que morre e ressurge das próprias cinzas para fazer pesquisas relativas à sua trágica e fantasmagórica sina, na Biblioteca Nacional.



É então que os santos da era da inquisição - Torquemada e Savonarola - dominam as cenas históricas medievais que conduzem a um desfecho surpreendente. Na página final há uma relação bibliográfica que pode ter orientado o enredo.



Sobre o Autor

Referência nacional de jornalista e escritor, começou sua carreira, com Samuel Wainer, aos 18 anos, com a série de reportagens “Juventude Transviada”, em 1955, sobre os jovens da Zona Sul carioca. Foi repórter, cronista, editor e diretor de jornais e revistas como Última Hora, O Jornal e O Globo. Chefiou a redação da TV Globo e gerenciou o jornalismo da TV Rio. Além de “Fantasmas Baldios, escreveu ainda “A febre de Notícias ao Entardecer”, “A Última Hora (como ela era)”, “Bombom Ladrão”, entre outros. Nascido em Cachoeiro de Itapemirim, Pinheiro Junior é membro da Academia Fluminense de Letras.

