Niterói: última edição do Yoga na Praia acontece no próximo domingoDivulgação
O evento, que já inspirou quase 6 mil pessoas em seus 8 anos de realização e vem batendo recordes de público, já virou tradição em Niterói e em cidades adjacentes do Rio. A prática acontece todo primeiro domingo do mês desde 2017, oferecendo uma aula gratuita de yoga.
Para participar, não precisa fazer inscrição, basta estar no local e levar uma canga e garrafinha de água para hidratação.
"Conexão, yoga e gratidão darão o tom da nossa última aula de 2025 e não poderíamos fechar o ano de forma melhor: de volta ao nosso cantinho! Estamos muito felizes! Será um momento especial e de muita energia. Venham fechar o ano conosco com muito amor e mais uma prática inesquecível", convida Cristiane Garcia, coordenadora do Dharma Bhmi.
SERVIÇO:
Horário: das 9h às 10h:30
De volta ao local de origem: areia da Praia da Boa Viagem
