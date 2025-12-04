Niterói: última edição do Yoga na Praia acontece no próximo domingo - Divulgação

Publicado 04/12/2025 20:07

Niterói - Para celebrar o encerramento de mais um ciclo e a chegada de um novo ano, o "Yoga na Praia", promovido pelo Dharma Bhmi – espaço dedicado a Yoga, Meditação e Vednta –, retorna às areias da Praia da Boa Viagem neste domingo, 7 de dezembro, às 9h. A prática convida o público a iniciar o período de renovação com mais conexão, presença e equilíbrio, aproveitando a energia do encontro ao ar livre.



O evento, que já inspirou quase 6 mil pessoas em seus 8 anos de realização e vem batendo recordes de público, já virou tradição em Niterói e em cidades adjacentes do Rio. A prática acontece todo primeiro domingo do mês desde 2017, oferecendo uma aula gratuita de yoga.



Para participar, não precisa fazer inscrição, basta estar no local e levar uma canga e garrafinha de água para hidratação.



"Conexão, yoga e gratidão darão o tom da nossa última aula de 2025 e não poderíamos fechar o ano de forma melhor: de volta ao nosso cantinho! Estamos muito felizes! Será um momento especial e de muita energia. Venham fechar o ano conosco com muito amor e mais uma prática inesquecível", convida Cristiane Garcia, coordenadora do Dharma Bhmi.



SERVIÇO:

Yoga na Praia - Edição de Dezembro

Data: 7 de dezembro (domingo)

Horário: das 9h às 10h:30

De volta ao local de origem: areia da Praia da Boa Viagem

