Peça "Jorge para sempre Verão" conta a história do ator e bailarino Jorge Lafond, que interpretou a personagem Vera Verão - Divulgação Sesc Nova Friburgo

Publicado 02/09/2023 11:08

Neste sábado (02), às 20h, o espetáculo “Jorge pra sempre Verão”, que conta a história do ator e bailarino Jorge Lafond, que interpretou a personagem Vera Verão, sucesso nos anos 90, está em cartaz no Sesc Nova Friburgo, na Região Serrana. Além da personagem, o espetáculo apresenta uma ficção que foi desenvolvida a partir da biografia de Lafond.

A peça foi escrita por Aline Mohamad, prima de Lafond, em parceria com Diego do Subúrbio. A ideia surgiu após a autora escrever uma carta para Lafond, em uma tentativa de reconciliação póstuma com o primo.

“Um pedido de desculpas, uma redenção, uma luz nas diversas encruzilhadas que eu tenho com meu primo. Muito emocionada, enviei essa carta para alguns amigos e, ao acordar, li as respostas: você tem uma linda peça nas mãos”, relembra Aline Mohamad.

Para assistir ao espetáculo, basta adquirir o ingresso na portaria do Sesc, que fica na Av. Presidente Costa e Silva, 231, Centro de Nova Friburgo. O valor é R$ 10 (inteira), R$ 5 (meia) e gratuito para credenciados Sesc e público cadastrado no PCG.