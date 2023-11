Com mais de 250 componentes, desfile "Um encanto de Natal-Fábrica de sonhos" acontece todos os sábados de dezembro, às 20h, e terá exibição extra no dia 22 - Reprodução Redes Sociais

Com mais de 250 componentes, desfile "Um encanto de Natal-Fábrica de sonhos" acontece todos os sábados de dezembro, às 20h, e terá exibição extra no dia 22Reprodução Redes Sociais

Publicado 27/11/2023 20:22

O Natal Fábrica de Sonhos de Nova Friburgo, oficialmente aberto na última sexta-feira (25) com um espetáculo de luzes, terá extensa programação até dia 24 de dezembro. Nesta terça-feira (29), a programação continua com show do músico Lamego, no bairro Olaria, às 19h.



Durante as próximas semanas, diversos bairros e distritos vão receber atrações. Confira a programação para os próximos dias:



Dia 30/11 (quarta-feira): Isaac Cainã e Thiago Guzzo (Conselheiro Paulino) – Às 19h

Dia 01/12 (quinta-feira):

Sociedade Beneficiente Euterpe Friburguense (Riograndina) – Às 19h

Show Nossa Voz com Padre Omar Raposo (Country Club) – Às 20h



Dia 02/12 (sexta-feira):

Companhia Arteira (Amparo) – Às 19h

Césario Ramos (Amparo) – Às 20h

Célebres Canções Natalinas com Coro Acrópolis (Centro) – Às 20h





O grande destaque acontece todos os sábados de dezembro, às 20h: a apresentação do 'Um encanto de Natal - Fábrica de Sonhos', que vai percorrer a avenida Alberto Braune, no Centro.