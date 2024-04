Copa acontece na Estação Praia, espaço anexo ao Clube Filó, no bairro Vila Amélia, e tem entrada gratuita - Divulgação

Publicado 12/04/2024 14:30 | Atualizado 12/04/2024 14:31

Nesta sexta-feira (12), vai ser dado o pontapé inicial para a 6ª edição da Copa FutFri de futevôlei em Nova Friburgo. A competição, organizada pelo Futevôlei Friburgo e que conta com patrocínio oficial do Grupo Águas de Nova Friburgo, será disputada na Estação Praia, espaço anexo ao Clube Filó, no bairro Vila Amélia.

Ao todo, serão 54 duplas na disputa, sendo 14 duplas mistas, com atletas de toda a Região Serrana. Serão mais de 120 jogos ao longo de do fim de semana e as duplas estão divididas em três categorias. Serão distribuídos mais de R$ 1.000,00 em premiação aos vencedores e, para quem quiser assistir aos jogos, a entrada é totalmente gratuita.

A disputa

Na categoria Friburgo Prata, que conta com 24 duplas, os jogos vão ocorrer nesta sexta-feira (12) a partir das 15h. As quatro duplas semifinalistas garantem participação na categoria Friburgo Ouro, que será disputada no sábado (13), a partir das 13h. Serão seis duplas mais as quatro semifinalistas da categoria Friburgo Prata brigando pelo título.

E pra fechar, no domingo (14), a partir das 13h, é a vez da disputa na principal categoria, a Serra Carioca, que contará com a participação de seis duplas mais os quatro semifinalistas da categoria Ouro. Ainda no domingo também haverá a disputa na categoria Misto, com a participação de 14 duplas formadas por homens e mulheres.

“A expectativa é a melhor possível. Nosso objetivo é promover o esporte e, para essa edição, tivemos um recorde de duplas inscritas, sendo 14 duplas mistas, um recorde na região também. Somos o maior evento de esporte de areia de toda a Região Serrana. O futevolei de Friburgo está crescendo cada vez mais e nossa meta é promover cada vez mais eventos dessa magnitude”, destacou Heitor Mora, proprietário do Futevôlei Friburgo e organizador da Copa FutFri.

Dois detalhes envolvendo a competição também merecem destaque. Durante o torneio, todos os altetas irão atuar com as camisas do evento, porém, apenas os atuais campeões de Nova Friburgo (Lucas Rozales e Enzo Pecly) e da Região Serrana (Lucas e Carlinhos) terão o direito de usar as camisetas brancas, diferente das demais duplas, que usarão a mesma cor de uniforme.

Além disso, pela primeira vez também será eleita a melhor jogadora de futevôlei de Nova Friburgo, valorizando a participação das mulheres e evidenciando que o esporte é totalmente democrático e voltado para todos os gêneros e idades.