Por não ter apresentado nenhuma documentação e autorização para a posse das armas e documentações pertinentes dos pássaros, homem acusado foi conduzido à 151ª DPDivulgação

Publicado 11/04/2024 09:42

Grande quantidade de munições, três armas, cinco gaiolas e cinco pássaros silvestres apreendidos em Nova Friburgo. Esse foi o resultado da fiscalização de policiais militares do Comando de Polícia Ambiental, após uma denúncia feita ao programa Linha Verde, do Disque Denúncia (0300 253 1177) sobre guarda de armas para caça ilegal de animais.

A ação aconteceu na manhã de quinta-feira (4) quando policiais da Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual dos Três Picos, munidos com as informações, procederam à Fazenda Campestre, na zona rural, onde durante a fiscalização no local, encontraram duas espingardas calibre 32, um revólver calibre 22, 238 munições calibre 22 intactas, 27 munições calibre 32 intactas, 76 munições calibre 28 intactas, além de cinco gaiolas contendo um pássaro silvestre em cada. Por não ter apresentado nenhuma documentação e autorização para a posse das armas e documentações pertinentes dos pássaros, conforme artigos 29 da lei 9605/98 e artigo 12 da lei 10.826/03, os policiais da 5ª UPAm se deslocaram, juntamente com o acusado, à 151ª DP, para o registro da ocorrência.