Maior parte dos acidentes acontem nos fins de semana (Imagem Ilustrativa)Reprodução

Publicado 30/04/2024 14:25

De 1º de janeiro de 2024 a 29 de abril de 2024, foram registradas 239 acidentes de trânsito em Nova Friburgo, de acordo com dados do Corpo de Bombeiros. Isso significa uma média de dois acidente por dia no município. Do total, 69% envolveram motocicletas.



A maioria dos acidentes ocorreram nos fins de semana e grande dos motoristas são flagrados dirigindo sob efeito de álcool.

Casos de lesão corporal culposa no trânsito



O painel de monitoramento do Instituto de Segurança Pública (ISP) do Rio de Janeiro mostra que Nova Friburgo é a cidade da Região Serrana com maior frequência de lesão corporal culposa no trânsito em janeiro e fevereiro de 2024.



Os dados apontam que a cidade teve, nos dois primeiros meses deste ano, 52 casos ou vítimas desse tipo de ocorrência.