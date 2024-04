Cerca de 100 kg de carne e linguiças podres encontradas no freezer da maternidade já com coloração e odor alterados - Reprodução Redes Sociais

Publicado 22/04/2024 12:11 | Atualizado 22/04/2024 12:11

Os vereadores Repórter Maicon Queiroz e Priscilla Pitta denunciaram via redes sociais, neste domingo (21), situação grave encontrada no Hospital Maternidade Dr. Mario Dutra de Castro. Segundo os vereadores, durante visita à unidade de saúde, foram encontrados cerca de 100 quilos de carnes e linguiças podres armazenados em freezers do da unidade de saúde. Os alimentos, que seriam da Residência Terapêutica e não da maternidade, já apresentavam mau cheiro e coloração alterada.

"Um absurdo completo! A falta de competência e eficiência deste governo me enoja”, disse a vereadora.

Diante da repercussão da denúncia, o Prefeito Johnny Maicon publicou uma nota nas redes sociais se posicionando sobre o ocorrido. De acordo com o líder do executivo, foi aberto um processo para apurar o ocorrido e, se constada negligência, os responsáveis serão penalizados.

De acordo com o prefeito, a alimentação dos assitidos pela Saúde Mental não foi comprometida: "Apesar deste grande prejuízo e irresponsabilidade, nenhum dos acolhidos deixarão de ser assistidos em suas necessidades nutricionais”.