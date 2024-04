Reunindo 200 expositores da indústria do vestuário e têxtil, a Fevest Trend 2024 está confirmada para o período de 25 a 27 de junho, no Nova Friburgo Country Clube, em Nova Friburgo. No evento, que chega à sua 33ª edição, são apresentadas, anualmente, as principais tendências no mundo da lingerie, moda praia, fitness e matéria-prima.Reconhecida como a maior feira de lingerie realizada na América Latina, a iniciativa é voltada para empresários, compradores, fornecedores e entidades ligadas à cadeia têxtil de todo Brasil. Além disso, em três dias de muito network, negócios e lançamentos, se consolida como a principal interface na geração de grandes negócios entre produtores e revendedores do setor. A programação e inscrições poderão ser conferidas no site: https://fevest.com/ “Após o sucesso da edição de 2023, a Fevest Trend 2024 foi planejada para ser duas vezes maior. O dobro de expositores, mais sucesso, mais inovação, mais tendência. Estamos trazendo um espaço de exposição ampliado, que promete superar todas as expectativas e gerar ainda mais negócios”, exalta Gustavo Moraes, presidente do Sindicato das Indústrias do Vestuário de Nova Friburgo e Região/RJ – Sindvest, realizador do evento.Considerado o principal showroom do ramo, a feira tem o importante papel de fomentar a economia de pequenos e micro negócios que hoje correspondem a 95% do setor. A feira é também uma oportunidade para que novos empreendedores conheçam o polo de lingerie de Nova Friburgo, conhecida como “A Capital Nacional da Lingerie”, no Rio de Janeiro, para ver de perto a arte da produção, desde a idealização, confecção e lançamento dos produtos.