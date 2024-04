Pedreira funcionava sem licença ambiental em Nova Friburgo - Divulgação / Governo do Estado

Pedreira funcionava sem licença ambiental em Nova FriburgoDivulgação / Governo do Estado

Publicado 18/04/2024 00:00 | Atualizado 19/04/2024 08:44

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade e do Comando de Polícia Ambiental, desmobilizou uma pedreira de granito sem licença ambiental e permissão regulamentar da Agência Nacional de Mineração (ANM) para exploração da atividade. A operação, deflagrada a partir de uma denúncia, aconteceu na região de Amparo, em Nova Friburgo, nesta terça-feira (16), e deteve sete pessoas em flagrante.

Os envolvidos na atividade de extração ilegalmente foram encaminhados para a 151ª DP e responderão por crime ambiental. Os agentes também apreenderam todo o material utilizado para a execução da atividade clandestina, incluindo uma escavadeira.

As informações foram levantadas pelo setor de inteligência da Superintendência de Combate aos Crimes Ambientais (Supcca) da pasta ambiental.

"Temos uma equipe altamente capacitada e constantemente em vigilância para coibir qualquer ação que infrinja nossas diretrizes e ameace os patrimônios ambientais fluminenses. Não mediremos esforços para garantir que a legislação seja seguida e que as sanções sejam devidamente aplicadas", destacou o secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi.

Denúncias de crimes ambientais em todo o estado do Rio podem ser feitas ao Linha Verde pelos telefones 0300-253-1177 (interior, custo de ligação local) e 2253-1177 (capital), ou pelo aplicativo para celular "Disque Denúncia Rio", em que usuários com sistema Android ou iOS podem denunciar anexando fotos e vídeos, com a garantia de anonimato.