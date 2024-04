Ao todo, competiram 54 duplas, sendo 14 mistas (homem e mulher) - Divulgação

Publicado 16/04/2024 15:21

A realização da 6ª Copa FutFri de futevôlei foi o grande destaque esportivo do fim de semana em Nova Friburgo. Foram cerca de 120 partidas disputadas na Estação Praia, espaço anexo ao Clube Filó, no bairro Vila Amélia, entre sexta-feira (12) e domingo, 14 de abril, envolvendo um total de 54 duplas (sendo 14 mistas – dupla formada por um homem e uma mulher).

Ao final do evento, considerado um sucesso pela organização, foram conhecidos os vencedores nas quatro categorias que estavam em disputa. Na categoria Friburgo Prata Theo e Barreto sagraram-se campeões; na categoria Friburgo Ouro, que reuniu atletas friburguenses, deu Enzo Salcedo e Kyldere; já na categoria Serra Carioca, que consagrou a melhor dupla de futevôlei da Região Serrana, os vencedores foram Lucas Teixeira e Enzo Pecly; e na categoria Misto Isadora Tardin e Renan levaram a melhor e ficaram com o título – de quebra, Isadora foi eleita ainda a melhor jogadora da cidade na modalidade, mesmo com apenas 13 anos de idade.

“O evento foi um sucesso, todas as expectativas foram alcançadas, tudo correu da melhor forma possível. E no segundo semestre haverá uma nova edição. Vem aí a 7ª Copa FutFri. Agradeço imensamente aos nossos patrocinadores, que estão sempre incentivando o esporte na cidade. E um agradecimento especial também aos mais de 100 atletas que confiaram no nosso trabalho, participaram e abrilhantaram ainda mais o evento”, afirmou Heitor Mora, organizador da Copa FutFri e proprietário do Futevôlei Friburgo.

Outro destaque da 6ª Copa FutFri foi a participação maçica de mulheres. A título de comparação, na 2ª edição da copa apenas duas mulheres entraram em quadra em duplas mistas. Dado o crescimento do esporte na cidade, nesta edição 14 mulheres manifestaram o desejo de jogar - um recorde na cidade. Por isso foi aberta a categoria Misto, de modo a valorizar e incentivar a participação feminina no futevôlei.

“Gostaria de agradecer imensamente também a participação das mulheres. Em breve faremos um campeonato exclusivamente feminino. Foi muito importante ter as mulheres na Copa FutFri pra mostrar como o futevôlei é democrático. Inclusive, na sexta-feira teve uma dupla 100% feminina. Foi a primeira vez na história de Nova Friburgo e região que tivemos uma dupla feminina jogando um campeonato de futevôlei. E o mais legal é que a Isadora Tardin, jogadora eleita a melhor da cidade, tem apenas 13 anos de idade, evidenciando que as mulheres vêm muito forte para as próximas edições. Os homens que se cuidem”, celebrou Heitor Mora.

A 6ª Copa FutFri de futevôlei foi uma apresentação do Grupo Águas de Nova Friburgo, com patrocínio da FriDrink Distribuidora, Valeska Marotti Imóveis, Tim Car, Amstel Ultra, Tuti Frutti, SAF, Serra Malhas e apoio da Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

Resultados da 6ª Copa FutFri

Categoria Friburgo Prata:

1º - Theo e Barreto

2º - Stutz e Yorran

3º - Bernardo Thedim e Bernardo Xaco

Categoria Friburgo Ouro:

1º - Enzo Salcedo e Kyldere

2º - Enzo Pecly e Lucas Teixeira

3º - Renan e Sorrentino

Categoria Serra Carioca:

1º - Enzo Pecly e Lucas Teixeira

2º - Renan e Serrazine

3º - Lucas Nunes e Sorrentino

Categoria Misto:

1º - Isadora Tardin e Renan

2º - Raissa e Enzo Salcedo

3º - Nanat e Sorrentino