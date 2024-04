Declaração deve ser feita até 21 de maio - Embrapa

Declaração deve ser feita até 21 de maioEmbrapa

Publicado 26/04/2024 15:42

A Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural da Prefeitura de Nova Friburgo reforça junto aos produtores rurais do município que o prazo para entrega da Declaração Anual de Produção Agropecuária do ano de 2023 (Declan 2023) se encerra agora no dia 21 de maio.

A Declan é um documento destinado a apurar o valor a ser utilizado no cálculo do Índice de Participação dos Municípios (IPM) no produto da arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Todo produtor que tem talão de nota deve fazer a declaração anual com a soma das notas emitidas e este valor vai ajudar a formar o IPM no repasse do ICMS.

O serviço pode ser feito com um contador ou, se preferir, o produtor rural pode buscar o atendimento para esta finalidade de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, junto à Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural, que fica na antiga Rodoviária Leopoldina, ao lado da prefeitura.