Com os adolescentes, foram apreendidos papelotes de cocaína e dinheiro em espécieDivulgação

Publicado 25/07/2025 11:58

Policiais civis da 151ª DP, em Nova Friburgo, com apoio de policiais militares, apreenderam dois adolescentes, nesta quarta-feira (23), por ato infracional análogo ao tráfico de drogas e associação para o tráfico. A ocorrência aconteceu no bairro Conselheiro Paulino, em Nova Friburgo.

De acordo com as investigações, denúncias anônimas indicavam que os menores estariam comercializando entorpecentes no local. Durante monitoramento, os agentes flagraram a dupla revezando-se no contato com usuários. Na tentativa de abordagem, os adolescentes tentaram fugir, mas foram capturados.



Com eles foram apreendidos papelotes de cocaína e dinheiro em espécie. Em buscas nas proximidades, os policiais localizaram uma sacola com tabletes de maconha e mais cocaína, embalados com inscrições que indicavam a atuação do tráfico no condomínio.