A programação reforçou a importância de levar música de qualidade para os espaços públicos
A Vila do Jazz, em Lumiar, já começou a receber grande público logo na abertura do espaço gastronômico. Muitas famílias aproveitaram para almoçar no local, experimentando as opções dos expositores, que ofereceram desde hambúrgueres artesanais até crepes, caldos, doces e sanduíches de waffle. Tudo isso acompanhado de cervejas artesanais, vinhos e drinks.
Os visitantes também aproveitaram para conhecer a Feira Fri Jazz, que reuniu 38 expositores de artesanato, agricultura familiar e sustentabilidade. A variedade incluiu roupas, itens de decoração e alimentos regionais, como defumados que encantaram os turistas.
Os shows foram aprovados pelo público. No domingo, a previsão era encerrar a programação próximo das 20h, mas a Vila do Jazz permaneceu com grande plateia e a produção organizou uma atração extra de última hora. Resultado: o palco funcionou até 22h45, com o público vibrando até o fim.
As apresentações nos coretos de São Pedro da Serra e Lumiar também foram um sucesso, atraindo moradores e visitantes. A programação reforçou a importância de levar música de qualidade para os espaços públicos, o que aqueceu o comércio, os serviços locais e contribuiu para a lotação da rede hoteleira.
Além do impacto cultural e turístico, o Fri Jazz & Blues deixou uma forte marca na economia local. Segundo Assis Junior, presidente da Associação Comercial de São Pedro da Serra, “as pousadas ficaram com 100% de ocupação. Os bares e restaurantes ficaram muito movimentados, bem atípico para a época, já que estamos em um fim de semana de baixa temporada e em fim de mês. A resposta foi muito positiva. Inclusive, os comerciantes apontaram que as vendas nesse fim de semana foram melhores do que em um feriado tradicional em São Pedro. Alguns estabelecimentos zeraram seus estoques”.
