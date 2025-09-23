A programação reforçou a importância de levar música de qualidade para os espaços públicos - Divulgação

Publicado 23/09/2025 16:18

Lumiar e São Pedro da Serra foram palco de um festival que movimentou Nova Friburgo neste fim de semana. Segundo a organização, o Fri Jazz & Blues levou mais de 20 mil pessoas em três dias de evento gratuito. De acordo com o Convention & Visitors Bureaux, a taxa de ocupação da rede hoteleira na região chegou a 100%.

O evento foi considerado sucesso de público e de crítica. “Eu nunca vi um evento tão bem organizado! Vocês deram um exemplo de entretenimento”, afirmou a turista Mariana Macedo, que veio de Niterói prestigiar o festival.

Evento movimentado desde a abertura

A Vila do Jazz, em Lumiar, já começou a receber grande público logo na abertura do espaço gastronômico. Muitas famílias aproveitaram para almoçar no local, experimentando as opções dos expositores, que ofereceram desde hambúrgueres artesanais até crepes, caldos, doces e sanduíches de waffle. Tudo isso acompanhado de cervejas artesanais, vinhos e drinks.

Os visitantes também aproveitaram para conhecer a Feira Fri Jazz, que reuniu 38 expositores de artesanato, agricultura familiar e sustentabilidade. A variedade incluiu roupas, itens de decoração e alimentos regionais, como defumados que encantaram os turistas.

Sucesso dos shows

Os shows foram aprovados pelo público. No domingo, a previsão era encerrar a programação próximo das 20h, mas a Vila do Jazz permaneceu com grande plateia e a produção organizou uma atração extra de última hora. Resultado: o palco funcionou até 22h45, com o público vibrando até o fim.



As apresentações nos coretos de São Pedro da Serra e Lumiar também foram um sucesso, atraindo moradores e visitantes. A programação reforçou a importância de levar música de qualidade para os espaços públicos, o que aqueceu o comércio, os serviços locais e contribuiu para a lotação da rede hoteleira.



Repercussão econômica

Além do impacto cultural e turístico, o Fri Jazz & Blues deixou uma forte marca na economia local. Segundo Assis Junior, presidente da Associação Comercial de São Pedro da Serra, “as pousadas ficaram com 100% de ocupação. Os bares e restaurantes ficaram muito movimentados, bem atípico para a época, já que estamos em um fim de semana de baixa temporada e em fim de mês. A resposta foi muito positiva. Inclusive, os comerciantes apontaram que as vendas nesse fim de semana foram melhores do que em um feriado tradicional em São Pedro. Alguns estabelecimentos zeraram seus estoques”.



Em Lumiar, o cenário foi igualmente positivo. De acordo com Filipe Louback Nicolau, presidente da Associação Comercial de Lumiar, “foi excelente! O evento foi maravilhoso! O dobro do que seria em um fim de semana em alta temporada ou em um feriado prolongado! Ficamos todos muito satisfeitos com a repercussão para nossa localidade! A economia girou, todo mundo lucrou e se divertiu”.

Edição 2026 confirmada



Com resultados tão expressivos, a produção do Fri Jazz & Blues já confirmou a realização da edição de 2026. A data será divulgada em breve.