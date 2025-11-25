Evento acontecerá no dia 27 de novembro, das 9h às 17h, no Nova Friburgo Country Clube Divulgação
Ao longo de todo o dia, o encontro reunirá cooperativas, empreendedores e lideranças locais em uma programação dinâmica, com palestras, painéis temáticos, sessão de negócios e uma minifeira com estandes de cooperativas expondo produtos e serviços. Será uma oportunidade de fortalecer conexões, ampliar conhecimentos e impulsionar o desenvolvimento regional por meio do cooperativismo.
A Região Serrana conta com cooperativas que se destacam nos ramos Crédito, Saúde, Trabalho, Transporte e Agropecuário, e, nesta edição, serão promovidos debates sobre negociação, inovação, gestão e estratégias para encantar consumidores.
“Nova Friburgo concentra experiências relevantes no cooperativismo fluminense. Com o Circuito, buscamos fortalecer esse movimento, evidenciar o potencial do modelo cooperativo e contribuir para o desenvolvimento econômico local por meio do cooperativismo”, destacou Vinicius Mesquita, presidente do Sistema OCB/RJ.
Antes de chegar a Nova Friburgo, o Circuito passou por Cachoeiras de Macacu, Nova Iguaçu, Campos dos Goytacazes, Araruama, Barra Mansa, Volta Redonda e Angra dos Reis, percorrendo diferentes regiões do estado e estimulando o empreendedorismo cooperativo.
O evento é gratuito e as inscrições podem ser feitas em rio.coop.
Circuito Rio Mais Coop – Edição Nova Friburgo
Data: quinta-feira, dia 27 de novembro 2025
Hora: 9h às 17h
Local: Nova Friburgo Country Clube – Av. Conselheiro Július Arp, 140 – Centro, Nova Friburgo – RJ
Entrada: gratuita.
Inscrições em: https://rio.coop/evento/circuito-rio-mais-coop-edicao-nova-friburgo/
Nova Friburgo recebe edição do Circuito Rio Mais Coop de Empreendedorismo
Encontro reunirá cooperativas, empreendedores e lideranças locais em uma programação com palestras, painéis temáticos, sessão de negócios e uma minifeira com estandes de cooperativas expondo produtos e serviços
Nova Friburgo entra nos roteiros da maior operadora de turismo do país
Município passa a ter roteiro comercializado pela CVC
Estação de Tratamento de Esgoto é inaugurada em Lumiar
Com capacidade para tratar até 1,7 milhão de litros de esgoto por dia, a ETE de Lumiar deve contribuir para a preservação dos rios e cachoeiras da região
Friburgo Street Blues traz grandes nomes do gênero no dia 15 de novembro
Evento celebra o blues na Rua do Relógio da Arp com show de Big Joe Manfra & Cris Crochemore e atrações locais
Prefeitura de Nova Friburgo tem 40 vagas para estágio remunerado
Há oportunidades para estudantes dos níveis médio e superior
Espetáculo de arte circense ‘Vida de Palhaça não é só Graça’ chega a Nova Friburgo dia 5
Peça celebra a força feminina e o humor como forma de resistência
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.