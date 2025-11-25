Evento acontecerá no dia 27 de novembro, das 9h às 17h, no Nova Friburgo Country Clube Divulgação

Mais artigos de O Dia
O Dia
Nova Friburgo receberá a última edição de 2025 do Circuito Rio Mais Coop de Empreendedorismo Cooperativo. O evento — uma realização do Sistema OCB/RJ, instituição responsável pelo fomento e defesa do cooperativismo brasileiro, com correalização do Sebrae e apoio da Escola Fribourg e da Unimed Serrana RJ — acontecerá no dia 27 de novembro, das 9h às 17h, no Nova Friburgo Country Clube.

Ao longo de todo o dia, o encontro reunirá cooperativas, empreendedores e lideranças locais em uma programação dinâmica, com palestras, painéis temáticos, sessão de negócios e uma minifeira com estandes de cooperativas expondo produtos e serviços. Será uma oportunidade de fortalecer conexões, ampliar conhecimentos e impulsionar o desenvolvimento regional por meio do cooperativismo.

A Região Serrana conta com cooperativas que se destacam nos ramos Crédito, Saúde, Trabalho, Transporte e Agropecuário, e, nesta edição, serão promovidos debates sobre negociação, inovação, gestão e estratégias para encantar consumidores.

“Nova Friburgo concentra experiências relevantes no cooperativismo fluminense. Com o Circuito, buscamos fortalecer esse movimento, evidenciar o potencial do modelo cooperativo e contribuir para o desenvolvimento econômico local por meio do cooperativismo”, destacou Vinicius Mesquita, presidente do Sistema OCB/RJ.

Antes de chegar a Nova Friburgo, o Circuito passou por Cachoeiras de Macacu, Nova Iguaçu, Campos dos Goytacazes, Araruama, Barra Mansa, Volta Redonda e Angra dos Reis, percorrendo diferentes regiões do estado e estimulando o empreendedorismo cooperativo.

O evento é gratuito e as inscrições podem ser feitas em rio.coop.
SERVIÇO:

Circuito Rio Mais Coop – Edição Nova Friburgo

Data: quinta-feira, dia 27 de novembro 2025
Hora: 9h às 17h
Local: Nova Friburgo Country Clube – Av. Conselheiro Július Arp, 140 – Centro, Nova Friburgo – RJ
Entrada: gratuita.

Inscrições em: https://rio.coop/evento/circuito-rio-mais-coop-edicao-nova-friburgo/
Você pode gostar
Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.