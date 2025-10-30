Alocação poderá ocorrer em qualquer uma das unidades escolares indicadas no cadastro - divulgação

Alocação poderá ocorrer em qualquer uma das unidades escolares indicadas no cadastrodivulgação

Publicado 30/10/2025 14:18

A pré-matrícula para as etapas de Educação Infantil (Creche e Pré-escola) e Ensino Fundamental (Regular e Educação de Jovens e Adultos – EJA) deverá ser realizada exclusivamente pela internet, no site www.novafriburgo.rj.gov.br, no período de 19 de novembro a 3 de dezembro de 2025. Os documentos necessários estão listados no texto da portaria publicada no Diário Oficial. O responsável legal (ou o próprio candidato, se maior de 18 anos) deve manter o cadastro atualizado, incluindo telefones e endereços, para evitar qualquer prejuízo na classificação. Durante o processo de pré-matrícula, o sistema enviará informações e orientações diretamente ao candidato. A alocação poderá ocorrer em qualquer uma das unidades escolares indicadas no cadastro. Caso não haja vagas disponíveis nas opções selecionadas, a Secretaria de Educação poderá realizar a alocação em escolas próximas, de forma a garantir o direito à educação. Encerrado o período previsto na portaria para efetivação e alocação, a matrícula poderá ser realizada em qualquer época do ano, conforme as regras estabelecidas na publicação oficial.

Relatar erro

Você pode gostar