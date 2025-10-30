Alocação poderá ocorrer em qualquer uma das unidades escolares indicadas no cadastrodivulgação
Pré-matrícula para escolas municipais começa dia 19 de novembro
Procedimento deverá ser realizado exclusivamente pela internet até 3 de dezembro
Reforma protestante será comemorada com três noites de música em Nova Friburgo
Programação acontece entre os dias 30 de outubro e 1º de novembro, reunindo grandes nomes da música gospel nacional e artistas locais em uma festa aberta ao público
Prefeitura de Nova Friburgo abre processo seletivo para estagiários
São 40 vagas para estágio remunerado, distribuídas entre estudantes do ensino médio e de cursos de nível superior
Nova Friburgo recebe o Programa PROCAP-RJ da ABIH-RJ de 24 a 26 de outubro
Evento conta com o apoio do Grupo Gênesis, com a marca Ibis Styles, reforçando o potencial turístico e hoteleiro da Região Serrana
Comércio de Nova Friburgo pode funcionar nos feriados de novembro
Sindicato patronal vai aceitar termo de adesão único no mês
Escola Municipal Nair de Araújo Rodrigues é reinaugurada em São Geraldo
Entre os serviços executados estão a recuperação do pátio externo, pintura geral de todas as áreas, aplicação de pastilhas nas paredes internas e externas, além da manutenção e instalação de forros em PVC e drywall
