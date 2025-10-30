Thalles Roberto é um dos grandes nomes da música gospel que se apresentam no evento, no dia 31Divulgação
Reforma protestante será comemorada com três noites de música em Nova Friburgo
Programação acontece entre os dias 30 de outubro e 1º de novembro, reunindo grandes nomes da música gospel nacional e artistas locais em uma festa aberta ao público
Nova Friburgo recebe o Programa PROCAP-RJ da ABIH-RJ de 24 a 26 de outubro
Evento conta com o apoio do Grupo Gênesis, com a marca Ibis Styles, reforçando o potencial turístico e hoteleiro da Região Serrana
Comércio de Nova Friburgo pode funcionar nos feriados de novembro
Sindicato patronal vai aceitar termo de adesão único no mês
Escola Municipal Nair de Araújo Rodrigues é reinaugurada em São Geraldo
Entre os serviços executados estão a recuperação do pátio externo, pintura geral de todas as áreas, aplicação de pastilhas nas paredes internas e externas, além da manutenção e instalação de forros em PVC e drywall
Arp recebe campanha de adoção de cães no sábado, 18 de outubro
Novos tutores poderão agendar posteriormente na SEBEA a castração e a microchipagem dos cães que ainda não passaram por esses procedimentos
Nova Friburgo terá dia D de multivacinação no dia 18 de outubro
Ação acontece das 9h às 15h, nas salas de vacinação das Unidades Básicas de Saúde (UBS), com o objetivo de atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 19 anos
