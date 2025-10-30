Thalles Roberto é um dos grandes nomes da música gospel que se apresentam no evento, no dia 31 - Divulgação

Thalles Roberto é um dos grandes nomes da música gospel que se apresentam no evento, no dia 31Divulgação

A Praça do Suspiro, um dos principais cartões-postais da cidade será palco de três noites de música, fé e celebração durante o Reforma Protestante 2025, evento promovido pela Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria Municipal de Turismo. A programação acontece entre os dias 30 de outubro e 1º de novembro, reunindo grandes nomes da música gospel nacional e artistas locais em uma festa aberta ao público.

São 508 anos de história, Nova Friburgo é pioneira no Brasil e na América Latina, em maio de 1824, os imigrantes alemães que foram recebidos em solo friburguense fundaram a Comunidade Evangélica de Confissão Luterana de Nova Friburgo, localizada no bairro Paissandu. A celebração da Reforma Protestante em Nova Friburgo está em conformidade com a Lei Municipal n.º 4.568 de 10/08/2017, a qual discorre sobre o evento dentro do calendário oficial de eventos de Nova Friburgo, contribuindo assim para o fortalecimento da relevância do contexto histórico-cultural e a preservação da memória.

A abertura acontece na quinta-feira, 30 de outubro, com apresentações de Banda COJENF (18h), Paula Medeiros (19h30), Carlinhos DJ (20h30) e Nívea Soares (21h), uma das principais vozes do cenário gospel brasileiro.

Na sexta-feira, 31 de outubro, o público poderá conferir os shows de Beatriz Guimarães (18h), Isaque Goulart (19h30), Carlinhos DJ (20h30) e o grande destaque da noite: Thalles Roberto, que sobe ao palco às 21h, com sua voz inconfundível e uma presença de palco vibrante.

Encerrando a programação, o sábado, 1º de novembro, será de muita celebração, com programação voltada ao público infantil, com o teatro de bonecos da Turma do Frederico (15h30), brinquedos, pipoca e algodão doce estarão disponíveis para as crianças. A noite a programação inicia com Thiago Silva (18h), Caio Paes (20h), Carlinhos DJ (21h) e Banda Morada (22h), encerrando o evento com chave de ouro, eles que são um dos maiores fenômenos da música gospel contemporânea no Brasil.

O evento promete atrair um grande público de Nova Friburgo e região.