Vacinação - Reprodução

Publicado 14/10/2025 15:33

A Prefeitura de Nova Friburgo realiza, no próximo sábado (18), o Dia D de Multivacinação. A ação acontece das 9h às 15h, nas salas de vacinação das Unidades Básicas de Saúde (UBS), com o objetivo de atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 19 anos.

O Dia D faz parte da campanha nacional de multivacinação e tem como foco reforçar a importância da imunização na prevenção de doenças que podem ser evitadas com vacinas. Para garantir o atendimento, é necessário apresentar um documento oficial de identificação e a caderneta de vacinação.

As salas de vacinação participantes são: Tunney Kassuga (Olaria); Waldyr Costa (Conselheiro Paulino); Ariosto Bento de Mello (Cordoeira); José Copertino Nogueira (São Geraldo); Novo espaço provisório do Posto de Saúde do Suspiro (antigo Ecocard).

A Secretaria reforça o chamado às famílias para que compareçam e mantenham a imunização dos jovens em dia. A atualização da caderneta é essencial para proteger a saúde da população e prevenir o retorno de doenças já controladas.