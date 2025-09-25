Residencial na Vila Amélia terá 240 unidades - Divulgação

Residencial na Vila Amélia terá 240 unidadesDivulgação

Publicado 25/09/2025 12:49

O mercado imobiliário de Nova Friburgo passa por um momento de renovação. Novos empreendimentos residenciais e comerciais têm se somado ao cenário urbano da cidade serrana, movimentando o setor da construção civil e apontando para mudanças no perfil de ocupação do município.

Nos últimos anos, a busca por imóveis em cidades do interior, especialmente na Serra Fluminense, cresceu impulsionada por dois fatores principais: a procura por qualidade de vida e a valorização dos polos regionais. Nova Friburgo, com sua tradição industrial, cultural e turística, se insere nesse movimento ao atrair investimentos tanto no segmento residencial quanto no de hospitalidade.

Entre os exemplos recentes está um novo empreendimento que será erguido em parte do terreno que abrigou a antiga fábrica de lingerie Filó, no bairro Vila Amélia, que sozinho oferecerá ao mercado imobiliário friburguense 240 novas moradias. Esses lançamentos se conectam a um cenário de retomada: incorporadoras e investidores voltam a enxergar na cidade um potencial estratégico, em função da localização, do turismo crescente e da infraestrutura já consolidada.

Especialistas também avaliam que esses lançamentos refletem a busca crescente por qualidade de vida no interior. “A Serra Fluminense vive um momento de atenção especial do mercado imobiliário. Há demanda por empreendimentos que unam modernidade, infraestrutura e identidade local, e Friburgo tem conseguido atrair esses investimentos justamente por sua posição estratégica e pelo dinamismo econômico”, opina Rogério Branco, CEO da construtora Gênesis.

Corretores e especialistas destacam que a valorização imobiliária em Friburgo acompanha o movimento observado em outras cidades serranas, como Petrópolis e Teresópolis, embora em ritmo particular. Em áreas centrais e de maior infraestrutura, o preço do metro quadrado tem mostrado aumento constante, enquanto bairros mais periféricos ainda mantêm valores acessíveis.

"A chegada de novos projetos amplia a demanda por moradia próxima ao centro e por espaços que integrem lazer, segurança e mobilidade", completa Rogério.

Além do impacto direto na oferta de imóveis, esses empreendimentos também refletem no turismo e na economia local. A tendência é de atração de famílias locais que buscam seu imóvel próprio, assim como de compradores de fora que enxergam na cidade uma alternativa de investimento ou segunda moradia.