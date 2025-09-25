Residencial na Vila Amélia terá 240 unidadesDivulgação
Mercado imobiliário em Nova Friburgo ganha novo fôlego com lançamentos residenciais
Apenas um dos empreendimentos recém-lançados será responsável por 240 novas moradias na área central da cidade
Fri jazz & blues 2025 reúne mais de 20 mil pessoas em Lumiar e São Pedro da Serra
Organizadores confirmam edição 2026
Fri Jazz & Blues anima o fim de semana em Lumiar e São Pedro da Serra
Com entrada gratuita, festival reúne música, cultura, gastronomia e turismo sustentável na Serra Fluminense
De 19 a 21 de setembro, Fri Jazz & Blues 2025 une música, turismo e debate internacional em Nova Friburgo
Presidente da Embratur, Marcelo Freixo, participa do festival e apresenta painel sobre promoção internacional do Brasil
Ex candidato a prefeito, Zé Alexandre assume presidênica do PT Nova Friburgo
Atual Secretário de Turismo, Comércio, Indústria e Mercado Interno de Maricá, tomou posse do diretório local do partido no último sábado (6)
Último Arp de Portas Abertas de 2025 acontece nos dias 6 e 7 de setembro
Edição marca o início da implementação da nova marca da Arp, com dois dias de programação gratuita de arte, cultura, esporte e gastronomia
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.