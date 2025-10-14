Todos aqueles que gostam de filhotes de cachorro estão convidados a participarem desta campanhaDivulgação

Mais artigos de O Dia
O Dia
A Arp recebe mais uma edição da Campanha de Adoção de Cães da Secretaria Municipal de Bem-Estar Animal (SEBEA). A ação acontece no próximo sábado (18),das 10h às 14h, próximo ao Espaço Pet.
O objetivo da campanha é oferecer um novo lar para cães e incentivar a adoção responsável, reforçando o compromisso da Prefeitura com o bem-estar e a proteção dos animais do município.
Os interessados em adotar devem apresentar, no ato da campanha, carteira de identidade, CPF e comprovante de residência. Também será necessário preencher um cadastro e participar de uma entrevista, durante a qual profissionais da SEBEA repassarão orientações sobre o processo de adoção responsável.
Os novos tutores poderão agendar posteriormente na SEBEA a castração e a microchipagem dos cães que ainda não passaram por esses procedimentos.
Você pode gostar
Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.