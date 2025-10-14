Outras melhorias incluem a pintura e tratamento das estruturas metálicas do telhado, a substituição dos compensados das janelas por placas de policarbonato, a instalação de grama sintética e de um novo letreiro, que dá identidade e acolhimento à escola.Reprodução Instagram
Escola Municipal Nair de Araújo Rodrigues é reinaugurada em São Geraldo
Entre os serviços executados estão a recuperação do pátio externo, pintura geral de todas as áreas, aplicação de pastilhas nas paredes internas e externas, além da manutenção e instalação de forros em PVC e drywall
Arp recebe campanha de adoção de cães no sábado, 18 de outubro
Novos tutores poderão agendar posteriormente na SEBEA a castração e a microchipagem dos cães que ainda não passaram por esses procedimentos
Nova Friburgo terá dia D de multivacinação no dia 18 de outubro
Ação acontece das 9h às 15h, nas salas de vacinação das Unidades Básicas de Saúde (UBS), com o objetivo de atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 19 anos
Festa do Morango com Chocolate de Nova Friburgo chega à 11ª edição com mais experiências para toda a família
Evento acontece simultaneamente com a Festa da Flor e contará com intensa programação
Mercado imobiliário em Nova Friburgo ganha novo fôlego com lançamentos residenciais
Apenas um dos empreendimentos recém-lançados será responsável por 240 novas moradias na área central da cidade
Fri jazz & blues 2025 reúne mais de 20 mil pessoas em Lumiar e São Pedro da Serra
Organizadores confirmam edição 2026
