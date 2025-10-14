Outras melhorias incluem a pintura e tratamento das estruturas metálicas do telhado, a substituição dos compensados das janelas por placas de policarbonato, a instalação de grama sintética e de um novo letreiro, que dá identidade e acolhimento à escola. - Reprodução Instagram

Outras melhorias incluem a pintura e tratamento das estruturas metálicas do telhado, a substituição dos compensados das janelas por placas de policarbonato, a instalação de grama sintética e de um novo letreiro, que dá identidade e acolhimento à escola.Reprodução Instagram

Publicado 14/10/2025 15:47

Na última quinta-feira (9), a Prefeitura reinaugurou a Escola Municipal Nair de Araújo Rodrigues, no bairro São Geraldo. Esta é a sexta escola reformada em 2025, dentro do programa de manutenção e revitalização dos prédios escolares da Rede Municipal de Ensino. Entre os serviços executados estão a recuperação do pátio externo, pintura geral de todas as áreas, aplicação de pastilhas nas paredes internas e externas, além da manutenção e instalação de forros em PVC e drywall. O refeitório recebeu nova parede em drywall e saída de emergência, enquanto a cozinha ganhou nova janela, melhorando a ventilação e funcionalidade do espaço. Também foram feitos reparos nos telhados e calhas, substituição de luminárias, instalação de janela em nova sala, manutenção da rede hidráulica dos banheiros e reparo da fossa, filtro e sumidouro. Outras melhorias incluem a pintura e tratamento das estruturas metálicas do telhado, a substituição dos compensados das janelas por placas de policarbonato, a instalação de grama sintética e de um novo letreiro, que dá identidade e acolhimento à escola. Segundo a prefeitura, a entrega da unidade representa mais um passo no investimento da Prefeitura em educação de qualidade e infraestrutura adequada para alunos e profissionais da Rede Municipal de Ensino, garantindo mais conforto, segurança e qualidade no ambiente escolar.

Relatar erro

Você pode gostar